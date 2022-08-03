Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.672,54
ALTIN
1.018,90
DOLAR
17,96
STERLİN
21,91
EURO
18,32
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22...
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...

Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve çete liderine sınır dışı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:49
Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve çete liderine sınır dışı

ANKARA - Avustralya'nın 2016'dan bu yana Interpol üzerinden mavi bültenle aradığı uyuşturucu kaçakçısı ve Komançero (Comancheros) motosiklet çetesi lideri Mark Douglas Buddle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandıktan sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine gönderildi.

Avustralya'da çok sayıda suça karışan ve 2016'da önce Dubai'ye ardından Irak'a kaçan Mark Douglas Buddle, geçen yıl 7 Haziran'da KKTC'ye gitti. Geçen yıl Ağustos ayından beri oturma izni ile KKTC'de kalan Buddle, kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğu gerekçesiyle 10 Temmuz'da Avustralya'ya sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Ülkesine dönmek istemeyen ve Türkiye'ye giriş talebinde bulunan Buddle, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nce hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağı kararları kapsamında 'kabul edilemez yolcu' kapsamına alındı. Ardından KKTC makamlarının talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca sınır dışı işlemi için uçuş planları hazırlandı ve Avustralya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağlanarak vize işlemleri tamamlandı. Ayrıca Buddle'a eşlik eden KKTC polisinin de pasaport işlemleri sonuçlandırıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığı'nca bu görevlilere refakat eğitimi verildi.

Buddle, 14 Temmuz'da Katar Hava Yolları'na ait uçakla KKTC polislerinin eşliğinde sınır dışı edileceği sırada, çıkardığı tartışma nedeniyle uçağa kabul edilmedi. Buddle, yeniden yapılan planlamalar doğrultusunda Ankara Esenboğa Hava Hudut Kapısı'ndan 'kabul edilemez yolcu' kapsamında sınır dışı edilerek ülkesi Avustralya'ya gönderildi.

Avustralya makamları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'nin Buddle'ı sınır dışı etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, Türk yetkililerin sınır dışına yönelik aldığı bağımsız kararından sonra Buddle'ın charter uçuşla Türk yetkililerin refakatinde Darwin'e getirildiği kaydedildi. Sürecin Türk yetkililer tarafından organize edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'ye iş birliği dolayısıyla teşekkür edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avustralyalı Uyuşturucu KaçakçısıSınır Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 22 Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans