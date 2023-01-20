Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.500,97
ALTIN
1.167,16
DOLAR
18,81
STERLİN
23,26
EURO
20,38
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak

20 Ocak 2023 Cuma 14:45
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 117 sözleşmeli personel alacak.

Başvuru yapacak adayların http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans