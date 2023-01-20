Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 117 sözleşmeli personel alacak.

Başvuru yapacak adayların http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.



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