Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.458,13
ALTIN
904,70
DOLAR
14,94
STERLİN
18,50
EURO
15,83
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 14:29
Aydın'da, OSB'de marangoz atölyesi yangını

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

OSB'deki mobilya atölyesinde, saat 13.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. İçeriden patlama sesleri gelirken, itfaiye ekipleri, alevlerin hurda deposundaki oksijen tüplerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. Alevlerin diğer iş yerlerine de sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınOSBYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi
Tuzla'da gemide 4 işçi gazdan zehirlendi
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans