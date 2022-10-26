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AYM'den, 'dezenformasyon yasası' kararı

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:04
AYM'den, 'dezenformasyon yasası' kararı

ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin ön incelemesini tamamladı. Yüksek mahkeme, düzenlemenin 29’ncu maddesinin iptalini esastan görüşecek.

AYM, CHP'nin, 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29’ncu maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı. AYM Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP, Kanunun, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuna hapis cezasını öngören 29'uncu maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dezenformasyon YasasıAYM
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