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Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 15:04
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Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

VAN - Van'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Van'da 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık Tuğluk'un 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aysel TuğlukHapis Cezası
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