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Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak

18 Kasım 2022 Cuma 13:33
Ayvalık'ta 230 odalı otel açık artırma ile satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan 230 odalı ve 650 yatak kapasiteli otel kompleksi açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Küçükköy mahallesinde, Ayvalık İlçe merkezine 9 kilometre, deniz kıyısına da 70 metre mesafede bulunan otelin içinden alt geçitle denize ulaşım imkanı bulunmaktadır. Otel binasında genel toplamda 9.311 metrekare kapalı kullanım alanı mevcuttur. Otelde snack bar, Amerikan bar, kapalı kafe, açık kafeterya, servis bar kahvaltı salonu, 1 adet kapalı ana restoran, 1 adet açık restoran, bahçe, su sporları, 3 bantlı aquapark, oyun parkı, yüzen iskele, aktiviteli çocuk havuzu ve otopark, hizmetleri bulunmaktadır.

Otelin arka kısmında 130 personel konaklama kapasitesine sahip yaklaşık 600 metrekare kullanım alanı bulunan personel lojmanları bulunmaktadır. 300 kişilik amfi tiyatro mevcuttur. Otel kompleksinin muhammen bedeli 187.816.120 Türk Lirası olarak hesap edilmiştir.

Birinci satış günü 19 Ocak 2023 tarihidir. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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