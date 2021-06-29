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Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2021 Salı 09:40
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Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Ayvalık ilçesindeki 9.626 metrekare yüzölçümlü, Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu  ve Betonarme Sosyal Tesis Showroom açık artırma ile satılacak.

Kıymeti, 4.172.852,00 TL olarak tespit edilen Akaryakıt-Lpg Satış İstasyonu ve eklentilerinin birinci satış ihalesi, 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:15'te Ayvalık Adalet Sarayı Arkası Ek Bina Ayvalık İcra Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

Ayvalık İcra Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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