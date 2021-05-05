Azerbaycan'a 5 mayın temizleme aracı daha

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ. (ASFAT) tarafından üretilen 5 uzaktan kumandalı mayın temizleme aracının (MEMATT) daha Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız bağlısı ASFAT tarafından üretilen uzaktan kumandalı mayın temizleme aracı MEMATT'ın Azerbaycan'a ihracı sürüyor. 5 araçtan oluşan ikinci parti teslimat da tamamlandı. Böylece bugüne kadar toplam 7 MEMATT aracı kardeşlerimize teslim edilmiş oldu. Hayırlı olsun" denildi.