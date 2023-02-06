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Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılacak Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya geldi.

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:07
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Adana'ya ulaştı

ADANAAzerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipleri taşıyan uçak, Şakirpaşa Havalimanına indi.

Tuğgeneral Muharrem Hasanov, burada yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 420 personelin, yaşanan depremin zararlarını ortadan kaldırmak için Adana'ya geldiğini söyledi.

Hasanov, ekiplerinin Türkiye'nin yaralarının sarılması için son dakikaya kadar burada görev yapacağını dile getirdi.

Ekiplerin çalışmalarına 4 arama kurtarma köpeğinin de katılacağı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanArama Kurtarma EkipleriAdana
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