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Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 10:26
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Bafra Belediyesi Memur Alımı Yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bafra  Belediye  Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak. 

İlan edilen unvanlar için gerekli eğitim ve 2020 yılı KPSS puan şartını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.10.2021 10:29
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