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Bağcılar Belediyesi zabıta alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Mart 2022 Çarşamba 11:42
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak.

Adayların, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22 Nisan 2022 tarihinde www.bagcilar.bel.tr internet sayfasından ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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