Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.238,92
ALTIN
1.084,35
DOLAR
18,65
STERLİN
23,12
EURO
19,90
Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak
Bahçelievler Belediyesi memur alımı...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30...

Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:42
Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur, zabıta memuru, mühendis ve peyzaj mimarı alınacak.

Zabıta Memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak. Adayların, 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans