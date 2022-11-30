Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.965,58
ALTIN
1.054,44
DOLAR
18,65
STERLİN
22,39
EURO
19,33
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim...
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...

Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:19
Bahçeşehir Üniversitesi 119 Öğretim Elemanı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca 119 Öğretim Elemanı alacak.

Kadrolara başvuru yapacak adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na 14 Aralık 2022 tarihine kadar şahsen veya kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı
Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı
Bakan Bozdağ: Türkiye'deki adaletin terazisi, Batı'dan daha doğrudur
Bakan Bozdağ: Türkiye'deki adaletin terazisi, Batı'dan daha doğrudur
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans