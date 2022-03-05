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Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Mart 2022 Cumartesi 15:47
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Bahçeşehir Üniversitesi‘nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları” ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.03.2022 15:49
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