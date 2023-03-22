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Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

22 Mart 2023 Çarşamba 16:11
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bahçeşehir Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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