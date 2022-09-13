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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

13 Eylül 2022 Salı 15:13
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Bakan Akar; Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarAzerbaycanlı Mevkidaşı
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