Bakan Akar: "Barış eli fırsat olarak değerlendirilmeli"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattıkları barış elinin Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve bu fırsatın da kullanılmasını istiyoruz" dedi. Bakan Akar, şehit düşen Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev ile anısını anlatırken duygulandı.



Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Azerbaycan'da gazetecilerle bir araya geldi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un da katıldığı toplantıda, Azerbaycan basının sorularını cevaplayan Akar, Azerbaycan ordusunun Cumhurbaşkanı Aliyev'in emir-komutasında, Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov'un teknik, taktik, stratejik çalışmalarıyla 'Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.



'TEMİZLENEN TOPRAKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR'



Akar, 44 gün süren operasyon ile Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığını, öz topraklarının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandığını belirterek, "Şimdi ise yeni bir mücadele başladı, ekonomik mücadele. İnsanların tekrar topraklarına dönmeleri, barış, huzur ve güven içinde yaşamalarına yönelik bir mücadele. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte çalışmak suretiyle haince, alçakça oralara yerleştirilen ve masum halkın hayatını tehdit eden el yapımı patlayıcı ve mayınlar başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikenin giderilmesi için gece-gündüz çalışıyoruz. Temizlenen topraklar da çok şükür ekonomiye kazandırılıyor" diye konuştu.



'MAKSADIMIZ ATEŞKESİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI'



Türk-Rus askerlerinin görev yaptığı ortak merkezin faaliyetlerine ile ilgili soruya Akar, şöyle cevap verdi:



"Ortak merkezin görevleri, sınırları belli. Zaman zaman farklı birtakım girişimler olmakla beraber değerli kardeşim Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, bu konularda çok dirayetli şekilde gerekli düzeltmeleri yapıyor, fikirler ortaya koyuyor. Merkezin belirlendiği çerçevede çalışması için her türlü gayret gösteriliyor. Buradaki maksadımız; ateşkesin sürekliliğinin sağlanması ve bununla birlikte bölgeye istikrarın gelmesi. Bu konudaki ciddiyetimizi, samimiyetimizi, dostluğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz. Buradan herhangi bir sapma yok. Sadece Rusya ve Türkiye değil, aynı zamanda Azerbaycan da idari ve emniyet görevlerinde, oradaki faaliyetlerin yürütülmesinde çok ciddi gayret sarf ediyor. Bunun sonucu olarak da ateşkesin önemli ölçüde sürdüğünü, ihlallerin ciddi şekilde azaldığını ve istikrara doğru önemli adımlar attığımızı da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları üzerine düşen görevler neyse bunları büyük bir aşk ve önemli bir görev yaptıklarının bilinciyle yerine getiriyorlar. Ufak tefek bazı sıkıntılar olmakla beraber bunları da görüşmeler yoluyla çözmek suretiyle ilerlemeye devam ediyoruz."



'TEK YUMRUK VE TEK YÜREK'



Başka bir soru üzerine Şuşa Beyannamesi'ni, sahip oldukları duygu ve düşüncelerin kağıda dökülmesi olarak nitelendiren Akar, "Hem Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ülkelerimiz için gördükleri perspektifi, vizyonu ortaya koydukları bir belge" dedi.



Bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Akar "Bir taraftan yeniden yapılanma, modernizasyon, personelimizin ve Azerbaycan'ın kahraman personelinin eğitimini, harekata hazırlık düzeyini en üst düzeye getirmek için çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan da bu kahraman ve fedakar personelin donatımı için savunma sanayi konusunda ihtiyaç duyulan harp silah, araç ve gereçlerinin teminiyle ilgili çalışmalarımız var. Bu çerçevede çok sıkı iş birliği halinde tek yumruk ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



'DÜŞMANLIKLARLA BİR YERE VARILAMAYACAĞINI HERKESİN ANLAMASI LAZIM'



Akar, bölgede durumun gerginleştirilmesine yönelik bir takım faaliyetlerin olduğunun belirtilmesi üzerine de şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında 'barış güvercini olmak istiyoruz' ifadesini kullandı. Burada haklı, gerekli ve uluslararası meşruiyeti bulunan bir mücadele yapıldı. Bu mücadelede herhangi bir şekilde, bir başka ülkenin toprağı işgal edilmedi. Herhangi bir insanın, grubun, ve milletin hakkı gasp edilmedi. Azerbaycan'ın öz topraklarının işgalden kurtarılması için gayret gösterdik. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bu düşmanlıklarla bir yere varılamayacağını herkesin anlaması lazım. Geleceğe bakmak lazım."



'BURADAKİ KİLİT FAKTÖR ERMENİSTAN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tarafların hem güvenliği hem de hak ve menfaatlerinin sağlanması bakımından neler yapılabileceğine yönelik açıklamalarının olduğunu hatırlatan Akar, şöyle konuştu:



"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattıkları barış elinin Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve bu fırsatın da kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Rusya, İran, bunların hep beraber konuşmak suretiyle istikrar ortamının sağlanmasını bekliyoruz. Bakın; çatışmaların olduğu, sıkıntıların yaşandığı dünyada çeşitli bölgeler var. Söz konusu bölgelerden konuşup siyasal çözümler bulabilenler çok daha güvenli, çok daha müreffeh noktalara geldiler. Bunun görülmesi lazım. Tabii buradaki kilit faktör; Ermenistan'ın bunu anlaması ve bu manada da olaya sahip çıkmasıdır. Eğer bunu anlar ve gerekli katkılarda, hareketlerde bulunur, gerekli reaksiyonları gösterirse hem güvenlik hem de refah bakımından çok ciddi ilerleme sağlanabilir."



Azerbaycan'ın da ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Akar, "Nedir mesela? Zengezur bağlantısı var. Bu bağlantının kimseye zararı yok. Burada yapılması gereken şey; iki toplumun birbiriyle buluşması, bunları desteklemek lazım. Bunları engellememek lazım. Bu tür gelişmeler refahı yayar. Bu sadece Azerbaycan'da kalmaz. Bütün çevre ülkeler de bundan yararlanma imkanı bulur" ifadelerini kullandı.



AKAR'IN DUYGUSAL ANLARI



Harekatta şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, işgal altındaki bölgelerin kurtarıldığı muharebede ağır yaralanarak şehit düşen Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev'in, kendisine söz verdiğini hatırlattı. Şehit Üsteğmen Memiyev ile arasında geçen konuşmayı anlatırken gözleri dolan Akar, "Bir tatbikat sırasında kendisiyle sohbet ederken 'Bu tatbikatlar, başarılar önemli ama asıl başarı; işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır' dedikten sonra bu evladımızın harekatta yaralanması, yaralandığı sırada hastanede 'verdiğim sözü tuttum' diyerek şehit olması anlamlı, önemli ve değerli bir hatıra" dedi.



'MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YARGILANIR'



Şehitlere sonsuz saygı duydukları, gazileri başlarının tacı olarak gördüklerini de vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin hiçbir şekilde rencide olmaması için Türkiye olarak, sizler burada Azerbaycan olarak her türlü fedakarlığı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Onların rahat ve huzurlu olması bizim için çok önemli. Herhangi bir şekilde bir saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değil. Aksi davranış zaten milletimizin gönlünde mutlaka yargılanır, kabul görmez, gerekli tepkiyi alır."



Akar, açıklamalarını 'Yaşasın Türkiye, yaşasın Azerbaycan, yaşasın ebedi Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği' diyerek tamamladı.