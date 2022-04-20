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Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit' açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:54
Bakan Akar'dan 'Pençe-Kilit' açıklaması: 30 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Pençe-Kilit' operasyonunda birinci safhanın tamamlandığını söyleyerek, "Şu ana kadar 30 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin 'Pençe-Kilit' operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, harekatla ilgili tüm çalışmaları şeffaf paylaştıklarını belirterek, "Son derece ayrıntılı bir şekilde planlama yapıldı. Güzel bir koordinasyon yapıldı ve uzun bir çalışmanın, hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı. Pazar akşamı başladı ve o günden şu ana kadar da faaliyetler planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin morali yüksek, gücü kuvveti yüksek, gayet güzel. Oradaki zor şartlar ve hava koşullarına, zorluklara rağmen büyük bir azimle hedefleri ele geçiriyoruz. Safha safha bu harekat sürecek. Daha onlarca mağara var. Tek tek temizlenmesi lazım o sözde barınakların, sığınakların" dedi.

'ACZ İÇİNDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ'

Bakan Akar, operasyonunu birinci safhasının tamamlandığını kaydederek, şunları söyledi:

"2 şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Birliklerinin önünde Mehmet'in önünde en ön safta ilerlemek sureti ile emir ve komuta ederken şehadet mertebesine erdiler. Şükran borçluyuz. Oradaki yapılan konuşmalardan teröristlerin son derece çaresiz olduğu, acz içinde olduklarını da görüyoruz, çıkış yolları olmadığını görüyoruz ve yalanlarla hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar. Böyle olmadığını herkes biliyor bunların. Havadan, karadan elimizdeki tüm araçları gereçleri kullanmak suretiyle bunları orada etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük, çalışmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız, temennimiz 40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan bu terör belasından milletimizi kurtarmak ve inşallah kurtaracağız."

Bakan Akar ayrıca operasyona ilişkin "Şu ana kadar bu sabah itibarıyla toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi. Arama ve tarama dediğimiz faaliyete devam ettikçe bunların daha yüksek sayılara ulaşacağını söylemek yanlış olmaz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilitOperasyonBakan AkarMSB
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