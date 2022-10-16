Bakan Akar'dan tahÄ±l sevkiyatÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°STANBUL(DHA)

TahÄ±l koridoru iÃ§in varÄ±lan mutabakatÄ±n temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kalender KasrÄ±'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Akar ve Kubrakov MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere iliÅŸkin bilgi aldÄ±.

Ziyaretin ardÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda konuÅŸanÂ Bakan Akar, sÃ¶zlerine TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu (TTK) Amasra MÃ¼essesesine ait maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilere rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa dileklerini ileterek baÅŸladÄ±.

TahÄ±l koridoruna yÃ¶nelik atÄ±lan imza sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ ayÄ±n geride kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Akar, "Bu Ã¼Ã§ aylÄ±k sÃ¼re iÃ§inde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarÄ±ndan 7 milyon 700 bin ton tahÄ±lÄ±n sevkiyatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuÃ§" diye konuÅŸtu.

Bu baÅŸarÄ±lÄ± sonucun alÄ±nmasÄ±nda katkÄ±sÄ± olanlara teÅŸekkÃ¼r eden Bakan Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Rusya, Ukrayna, BM ve TÃ¼rkiye bir bÃ¼tÃ¼n olarak yaptÄ±klarÄ± bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hem insani hem de tarihi bir gÃ¶rev olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. TahÄ±l sevkiyatÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesiyle birlikte ciddi ÅŸekilde tahÄ±l fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyoruz. Bu, Karadeniz tahÄ±l inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileÄŸimiz, bundan sonra da diÄŸer sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir model teÅŸkil etmesidir."

TÃ¼rkiye'nin her zaman komÅŸularÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±na, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ±, barÄ±ÅŸtan ve istikrardan yana olduÄŸunu vurgulayan Bakan Akar, "AynÄ± politikamÄ±zÄ± ÅŸeffaf bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz" ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bir an Ã¶nce ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± ve sorunun diplomatik yol ve yÃ¶ntemlerle Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±na dikkati Ã§eken Akar, kendilerinin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bu yÃ¶ndeki talimatlarÄ± doÄŸrultusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiklerini aktardÄ±.

TÃ¼rkiye'nin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tutumunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na olabildiÄŸince dengeli ve itidalli olarak devam ettiÄŸini dile getiren Akar, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"NasÄ±l ki bu tutarlÄ± politikamÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek tahÄ±l konusuna bir Ã§Ã¶zÃ¼m getirebildiysek, aynÄ± ÅŸekilde esir deÄŸiÅŸimi de bu politikanÄ±n bir Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. AmacÄ±mÄ±z; bir an Ã¶nce barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yol ve yÃ¶ntemlerle sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi, bu yÃ¶ne gidilmesi, gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve herhangi bir aksaklÄ±ÄŸa meydan vermeden insani yardÄ±mlarÄ±n da ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r."

Milli Savunma BakanÄ± Akar, sÃ¶zlerinin sonunda tahÄ±l koridorunun oluÅŸturulmasÄ±ndaki katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi Kubrakov'un bundan sonraki katkÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti. Akar, MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezi gÃ¶revlilerine de yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek, baÅŸarÄ± dileklerini iletti.

Ukrayna AltyapÄ± BakanÄ± Oleksandr Kubrakov da sÃ¶zlerinin baÅŸÄ±nda BartÄ±n'daki maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlama ile ilgili taziye dileklerini ifade etti.

Kendisinin de bir madenci Ã§ocuÄŸu olarak yaÅŸananlarÄ± Ã§ok iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kubrakov hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilere rahmet, yaralÄ±lara ÅŸifa diledi.Â

TahÄ±l koridorunun oluÅŸturulmasÄ±ndaki katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Milli Savunma BakanÄ± Akar'a teÅŸekkÃ¼r eden Kubrakov, "SÃ¶z konusu tahÄ±l inisiyatifinin baÅŸarÄ±sÄ±yla sevkiyatÄ± yapÄ±lan tahÄ±l miktarÄ± 8 milyon tona yaklaÅŸtÄ±. Bu inisiyatifin devam etmesi gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Bu inisiyatifle dÃ¼nyadaki tahÄ±l fiyatlarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±yÄ± anlÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu inisiyatifin baÅŸarÄ±sÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± da bildiren Kubrakov, "Ã–zellikle esir deÄŸiÅŸimi konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. KatkÄ±larÄ±nÄ±z Ã§ok Ã¶nemliydi, zaten bu katkÄ±lar sayesinde bu deÄŸiÅŸim gerÃ§ekleÅŸti" dedi.

Kubrakov ile MÃ¼ÅŸterek Koordinasyon Merkezi'nde gÃ¶revli UkraynalÄ± personelle bir araya gelen Bakan Akar daha sonra Merkez'de gÃ¶revli Rus personeli de ziyaret ederek bilgi aldÄ±.