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Bakan Akar'dan teşekkür mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini iletenler için teşekkür mesajı yayımladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:48
Bakan Akar'dan teşekkür mesajı

Bakan Akar, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, gerekli tedbirleri alıp çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Sağlık durumu iyi olan Bakan Akar, bu süreçte kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletenler için teşekkür mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Covid-19 test sonucumun pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan'a, Yargıtay Başkanımıza, ilk arayanlardan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve siyasi partilerimizin genel başkanlarına, bakan arkadaşlarıma, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarımıza, dost ve müttefik ülke bakanlarına, milletvekillerimize, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza, azınlık cemaatlerinin temsilcilerine, valilerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitelerimizin rektörlerine, yargı mensuplarımıza, bürokratlarımıza, kaymakamlarımıza, parti teşkilatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, yurt içinden ve dışından arayan hemşehri, dost ve akrabalarımıza, hayır dualarını eksik etmeyen asil milletimiz ile sivil-asker, muvazzaf-emekli tüm silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Akardan Teşekkür Mesajı
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