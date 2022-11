Bakan Akar: Hesap sormaya devam edeceğiz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20-21 Kasım'da teröristlerce hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılara karşılık verildiğini belirterek, "Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komisyon üyelerine bakanlığın faaliyetleri ve 2023 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin egemenlik ve bağımsızlık için 'Hudut namustur' anlayışı ile sınır güvenliğini sağladığını belirterek, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda 7 iklim, 3 kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayreti göstermekteyiz" diye konuştu.



'724 TERÖRİST KOLLUK KUVVETLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR'



Bakan Akar, 1 Ocak'tan bu yana 234 bin 282 kişinin hudutlardan geçişinin engellendiğini kaydederek, "Yakalanan 7 bin 107 düzensiz göçmen ile 724 terörist, kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 33 bin 910 paket sigara, 3 ton 313 kilogram uyuşturucu, 151 bin 137 muhtelif uyuşturucu hap, 2 bin 480 adet muhtelif silah, 341 cep telefonu, 602 küçükbaş ve 944 büyükbaş ele geçirilmiştir. Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin kilometrekare alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150 bin mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir" dedi.



Milli mesele olan hudut güvenliğinin zaman zaman tartışma konusu yapıldığına değinen Akar, "Resmi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı ve yanıltıcı bazı söylemler ortaya atılmaktadır. Mehmetçik, her türlü arazi ve hava koşulunda büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Beklentimiz, sadece ve sadece Mehmetçiğin emeğine saygı gösterilmesidir" diye konuştu.



'3 BİN 585 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Bakan Akar, başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan şiddet ve tempoda mücadele edildiğini belirtip, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin şöyle konuştu:



"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36 bin 854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3 bin 585 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen tüm operasyonlarımız, komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın masum insanlar başta olmak üzere tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Nitekim Afganistan'daki bir ülke askerlerinin, 64 çocuğun ölümüne sebep olduğu, bu sayının 135'e kadar çıkabileceği kısa bir süre önce dünya gündeminde yer almıştır. Koalisyon Kuvvetleri, DEAŞ'a karşı düzenledikleri operasyonlarda yanlışlıkla sivilleri öldürdüğünü 'Doğal Kararlılık Harekatı Aylık Sivil Zayiat Raporu'nda yayımlamıştır. Rapora göre; öldürülen sivillere dair açıklanan son resmi rakam 1437 olsa da bu rakamın 8 bin ile 13 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir."



'ÇAMUR AT İZİ KALSIN, ÇABASI'



TSK'ya iftira atan çevrelerin söz konusu verileri görmezden geldiğinin altını çizen Akar, "Hal böyleyken can damarları kesilen ve çökme noktasına gelen bu cani örgütün destekçilerinin boş durmadığı, her fırsatta iftira ve kara propagandaya başvurduğu, bu sefer de TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanını bir kez daha ortaya attığı görülmektedir. Diğer bir deyişle PKK/YPG'nin fiziken çöküşünü gören destekçilerinin kimyasının bozulduğuna tanık oluyoruz. Fizik kimya ilişkisi. Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek, terör örgütüne nefes aldırmak isteyenlerin bu alçak iftiraları, tamamen gerçek dışıdır, bir hezeyandır. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'Çamur at, izi kalsın' çabasıdır" açıklamasında bulundu.



Bakan Akar, 'Jane's Defence' gibi ilgili uluslararası kuruluşların da yakından takip ettiği üzere TSK'nın envanterinde kimyasal silah ve mühimmat olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır. Bu yalan ve iftira kampanyalarını yürütenler, binlerce evladı terör nedeniyle şehit ve gazi olan asil milletimiz nazarında zaten mahkum olmuşlardır. Bu terör sevicilerinden, ordu bozanlardan yaptıklarının hesabı, yargıda sorulmakta, süreç yakından takip edilmektedir. Bu konuda dikkat ve hassasiyet gösteren, yerli ve milli bir duruş sergileyen siyasi partilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, basın mensuplarına ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz değerli vatandaşlarımıza bir kez daha Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



'TERÖRÜN VE TERÖRİSTİN AYRIMI SÖZ KONUSU DEĞİL'



Terörle mücadelenin Kürtlere yönelik olduğu şeklinde içeride ve dışarıda kara propaganda faaliyetlerinin de yürütüldüğünü söyleyen Akar, şunları kaydetti:



"Bu yalandır, alçaklıktır. Suni gündem oluşturmaya çalışan fitne ve fesat yuvalarının beyhude çabalarıdır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da bu kardeşlik ölümsüzdür, ebedidir. Bunun en açık göstergesi de vatan için, bayrak için, cumhuriyet için omuz omuza mücadele verirken canlarını feda eden ve şehitliklerimizde yan yana yatan kahramanlarımızdır, şehitlerimizdir. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dini, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır. Artık bunu herkes anlasın. Başta ABD olmak üzere tüm muhataplarımıza 'PKK eşittir YPG' olduğunu her seviyede dile getiriyor ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz. Sonuç olarak adları ne olursa olsun, kim destek verirse versin, 40 yıldan beri ülkemizin başına musallat olan ve enerjimizi tüketen terör bataklığını, kaynağını kurutmakta, ülkemizi ve milletimizi bu beladan kurtarmakta devletimiz kararlıdır. Asker, jandarma, polis, korucu ve istihbarat unsurlarımız tarafından bir bütün olarak yapılan terörle mücadele operasyonlarımız; sınır ötesinde, dağlarda ve hudutlarımızda; yurt içinde, şehirlerimizde ve caddelerimizde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam etmekte, edecektir."



'SON DÖNEMİN EN KAPSAMLI HAVA HAREKATI'



Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili, "19 Kasım'da başlatılan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekatı olmuştur. Sadece ve sadece teröristlere ait yapılar hedef alınarak başarıyla icra edilen bu harekatta, terör örgütüne ait çok sayıda barınak, sığınak, mağara, tünel, depo ve sözde karargahlar, toplam 89 hedef tam isabetle imha edilirken aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekat ile teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur" dedi.



'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMIYORUZ'



Sınır ötesinden yapılan havan saldırılarına değinen Akar, "Teröristler tarafından 20-21 Kasım'da ise hedef gözetmeksizin yapılan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dahil, sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara, her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi, verilmekte. Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarının Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde sürdürüldüğünü söyledi. 'Pençe-Kilit Harekatı' ile terör koridorundaki kilidin kapandığına işaret eden Akar, "Pençe-Kilit Harekatı sonucunda 460 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1146 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bu silahlara ait yaklaşık 530 bin adet mühimmat ele geçirilmiş, 1929 adet mayın, el yapımı paylayıcı tespit ve imha edilmiş, 561 adet mağara, sığınak bulunmuş ve kullanılmaz hale getirilmiştir" dedi.



'TERÖR KORİDORU ENGELLENMİŞTİR'



Suriye'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, şunları kaydetti:



"15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre sonra hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı operasyonlar icra edilebilmiştir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı başarıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru engellenmiştir. Terör koridoru engellenmeseydi bugün çok daha zor ve karmaşık durumlarla karşı karşıya kalacaktık. Bunun bilinmesi ve anlaşılması lazım. Burada özellikle ifade etmek isterim ki TSK, DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ordudur ve yaklaşık 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir. Diğer taraftan İdlib bölgesinde de Bahar Kalkanı Harekatı ile yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması önlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda; 11 bin 304 kilometrekarelik bir alan terör unsurlarından temizlenmiş, yaklaşık 560 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir."



'KIBRIS MİLLİ MESELEMİZDİR'



Bakan Akar, Kıbrıs konusunda Rum tarafının uzlaşmaz tutum ve statükocu tavrı nedeniyle bugüne kadar çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını belirterek, "Rum tarafı, yaptığı askeri anlaşmalar ve 3'üncü ülkelerden aldıkları yardımlar ile halen çözümün önündeki en büyük engeldir. Kıbrıs'ta tek çözüm, egemen ve eşit bağımsız 2 devletin varlığının kabul edilmesidir. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Sonuç olarak diyaloğa açık olmakla beraber, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.



TSK'dan ihraç edilen FETÖ mensuplarına da değinen Akar, "15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY iltisakı nedeniyle TSK'dan bugüne kadar 10 bin 22'si bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 706 kişi ihraç edilmiştir. FETÖ ile mücadelemiz, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde kararlılıkla devam edilmektedir. TSK, FETÖ'den temizlendikçe çok daha güçlenmektedir" dedi.



Bakan Akar, bakanlığın 2023 yılı bütçesini ise 182 milyar 770 milyon 968 bin TL olarak öngördüklerini söyledi.