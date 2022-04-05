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Bakan Akar: Mariupol'de olumlu gelişmeler bekliyoruz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 14:19
Bakan Akar: Mariupol'de olumlu gelişmeler bekliyoruz

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

Bakan Akar, gazetecilerin Ukrayna'daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, "Mariupol'deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz" açıklamasının hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine, "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna'daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" yanıtını verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarMariupolTahliye
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