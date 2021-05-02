Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti. Birliğin şeref defterini imzalayan Akar, Bölük Komutanına Türk bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Akar'a, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

'44 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. Üs bölgesinde görev yapan askerlere hitap eden Akar, "Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız" dedi.

'BÜTÜN SİLAHLARIMIZ, YERLİ VE MİLLİ OLACAK'

Bakan Akar, yürüttükleri mücadelenin sadece ve sadece teröristlere karşı olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla Türklerin, Kürtlerin, Arapların burada yaşayan tüm insanların kardeş olduğunu, her birinin Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşı olduğunu unutmayacağız. Yaptığımız çalışmaları buna göre yapacağız, buna göre sonlandıracağız. Sizin burada yaptığınız operasyonların başarılı olması için bir taraftan eğitimlerimiz, atış faaliyetlerimiz, tatbikatlarımız devam ederken, diğer taraftan da elinizdeki silahların, araç ve gereçlerin en üstün teknolojiye sahip olması için de gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araç ve gereçlerin yüzde 70'i yerli ve milli oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek, bütün silahlarımız, araç ve gereçlerimiz yerli ve milli olacak" diye konuştu.

'KORUMAYA, KOLLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Akar, Türk Silahı Kuvvetleri'nin haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ettiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Bu mücadeleyi, Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova’da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, alaka ve menfaatlerini de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde geri adım atmadan sonuna kadar korumaya, kollamaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin egemenliği ve bağımsızlığının kendileri için esas olduğuna işaret eden Bakan Akar, "Şu anda yurt içinde yurt dışında, karada, denizde ve havada, sizler gibi yoğun bir şekilde görevi başında olan tüm Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Milli Savunma Bakanlığı mensuplarına kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Hepinizin tek tek alınlarından öpüyorum. Anne ve babalarınıza selamlarımızı söyleyin, onlara şükranlarımızı iletin. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı da şimdiden şahsım ve komutanlarınız adına kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar" ifadesini kullandı.