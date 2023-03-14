Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.283,11
ALTIN
1.161,86
DOLAR
18,98
STERLİN
23,07
EURO
20,30
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Bakan Akar: Sağlık çalışanlarımızın deprem bölgesindeki fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir

Bakan Akar, sağlık çalışanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşların tedavileri için her türlü müdahaleyi hızlı bir şekilde uyguladığını belirterek "Onların fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

14 Mart 2023 Salı 12:15
Bakan Akar: Sağlık çalışanlarımızın deprem bölgesindeki fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir
Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı yazılı açıklamada tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Tıp ilmi tarih boyunca insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında daima özel öneme sahip olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp camiası mensuplarının, bireylerin ve toplumların sağlığının korunmasından salgın hastalıklarla mücadeleye, doğal afetler sonucu ortaya çıkan yaraların sarılmasına kadar insan hayatını ilgilendiren her durumda ulvi bir görev ifa ettiklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yapan sağlık çalışanları hayatımızda her zaman müstesna bir yere sahiptir. Nitekim sağlık çalışanlarımız, tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyonları için her türlü tıbbi müdahaleyi hızlı ve etkin bir şekilde uygulamıştır.

Bu büyük felaketin yaralarının sarılması için ülkemizin dört bir yanından bölgeye gelerek üstün bir gayretle çalışan tıp camiası mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlık ve kahramanlıkları her türlü takdirin üzerindedir.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi ve depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan emekli ve çalışan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarSağlık çalışanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
MSB'den "tahıl koridoru" açıklaması: 24 milyon ton tahılın emniyetle sevki sağlanmıştır
MSB'den "tahıl koridoru" açıklaması: 24 milyon ton tahılın emniyetle sevki sağlanmıştır
Adalet Bakanı Bozdağ, Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı
Adalet Bakanı Bozdağ, Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine naklini onayladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans