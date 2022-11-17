Bakan Bilgin: BarÄ±ÅŸtan yana, terÃ¶re karÅŸÄ± bir yerde duruyoruz

ANKARA - Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n giriÅŸimi ile tahÄ±l krizinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir meseledir. BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmeler iÃ§erisinde barÄ±ÅŸtan yana, terÃ¶re ve insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± bir yerde duruyoruz" dedi.



Bakan Bilgin, Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen 'Ä°stihdam, EÄŸitim ve Sosyal Politikalar SektÃ¶rel Operasyonel ProgramÄ± (Ä°ESP SOP) Projeler FuarÄ±'na katÄ±ldÄ±. Fuara Avrupa BirliÄŸi TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer- Landrut da katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Bakan Bilgin, Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayarak, "TerÃ¶re yataklÄ±k edenlerin ya da onlarÄ±n yandaÅŸÄ± olanlarÄ±n demokrasi kavramÄ±nÄ± kirletmeye hakkÄ± yoktur. Onlar, aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir cinayet eyleminin taraflarÄ±dÄ±r. OnlarÄ±n maskesini her ortamda dÃ¼ÅŸÃ¼rmek mecburiyetindeyiz. Demokrasi ve insan haklarÄ±nÄ± savunmak iÃ§in bu bizim temek gÃ¶revimizdir" dedi.



'MODERNLEÅžME AYNI ZAMANDA MESLEKLEÅžMEDÄ°R'



FuarÄ±n Ã¶nemine deÄŸinen Bakan Bilgin, TÃ¼rkiye'nin modern bir topluma doÄŸru bÃ¼yÃ¼k mesafe katettiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye, 30 yÄ±l iÃ§erisinde tarÄ±msal bir toplumdan modern bir topluma doÄŸru demografik olarak bÃ¼yÃ¼k bir mesafe katetmiÅŸtir ve bu sÃ¼reÃ§ devam etmektedir. ModernleÅŸme, aynÄ± zamanda meslekleÅŸme, endÃ¼striyelleÅŸme demektir. Bu ikisi aynÄ± zamanda eÄŸitimi gerektiren, eÄŸitim organizasyonlarÄ±nÄ± ve eÄŸitim sÃ¼reÃ§lerini farklÄ±laÅŸtÄ±rarak, ileriye taÅŸÄ±yan bir sÃ¼reÃ§tir. DolayÄ±sÄ±yla mesleklerin niteliksel derinlik kazanmasÄ±, fevkalade Ã¶nemlidir. GÃ¶rÃ¼yorum ki; bu Avrupa BirliÄŸi ile yapÄ±lan projelerin Ã§oÄŸu eÄŸitimle ilgilidir ve meslekleÅŸmeyi fonksiyonel hale getirecek nitelikler kazandÄ±racak bir eÄŸitimdir. Bu, fevkalade Ã¶nemlidir" diye konuÅŸtu.



Bakan Bilgin, gerÃ§ekleÅŸtirilen projeleri eÄŸitim alanlarÄ±ndan Ã§Ä±kararak, istihdam yaratÄ±cÄ± etkilerini toplumla buluÅŸturacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyip,Â "TabiÂ bu aÅŸamada Avrupa Delegasyonu ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda, bu projeleri daha da ileriye taÅŸÄ±yacak bir program hazÄ±rladÄ±k. Ã–zellikle doÄŸrudan doÄŸruya iÅŸ gÃ¼cÃ¼ne farklÄ± nitelikler kazandÄ±racak projeler arka arkaya programÄ±mÄ±z iÃ§erisindedir. Bu programlarda, bu iÅŸ birliÄŸini elle tutulur istihdam yaratÄ±cÄ± etkileriyle TÃ¼rk toplumuyla tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Bu projeleri, sadece eÄŸitim ortamlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen faaliyetler olmaktan Ã§Ä±karÄ±p, elle tutulan neticeleri olan projelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz" dedi.



TÃ¼rkiye'nin, uluslararasÄ± krizlerin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± role de deÄŸinen Bakan Bilgin, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n giriÅŸimi ile tahÄ±l krizinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir meseledir. TÃ¼rk devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n burada sorun Ã§Ã¶zÃ¼cÃ¼ bir rol oynamasÄ± elbette, TÃ¼rkiye'nin tarihsel kimliÄŸi ile de uyumlu davranÄ±ÅŸlardÄ±r. BÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmeler iÃ§erisinde barÄ±ÅŸtan yana, terÃ¶re ve insanlÄ±k dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± bir yerde duruyoruz. BunuÂ TÃ¼rkiye'nin potansiyelini harekete geÃ§irecek, bugÃ¼n Ã¼zerinde konuÅŸtuÄŸumuz projeleri Ã§eÅŸitlendirip, daha da zenginleÅŸtirmek durumundayÄ±z. Bunu gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz zamanÂ TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ kurucu rolÃ¼nÃ¼n de daha da bÃ¼yÃ¼yeceÄŸine inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.



Bakan Bilgin, konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan fuar alanÄ±nÄ± ziyaret ederek, projeler hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.Â