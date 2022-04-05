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Bakan Bozdağ: Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2022 Salı 12:10
Bakan Bozdağ: Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde önümüzdeki dönemde avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız. Mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '5 Nisan Avukatlar Günü' nedeniyle video mesaj yayınladı. Bakan Bozdağ, avukatların adaletin vaktinde ve doğru tecellisi hususunda katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Yargı görevini yapan, insanımızın hak aramasında ve savunmasında yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Avukatlar, insanlarımızın hak ve hürriyetlerinin korunmasında, aranmasında, savunulmasında Anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli bir görevi ifa etmektedir" dedi.

'AVUKATLAR HAK VE HUKUK MÜCADELESİNİN ÖZNESİDİR'

Bakan Bozdağ, özverili çalışmaları için tüm avukatları tebrik ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Büyük zorluklar altında önemli bir hak ve hukuk mücadelesinin öznesi durumundalar. O yüzden her bir avukatımızı; vatandaşımıza, adaletimize sundukları hizmetten dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın içinde bulunduğu sorunların farkındayız. Stajdan başlayarak avukatlarımızın yetiştirilmesi, kalitelerinin arttırılması bakanlığımızın ana hedefleri arasında olmaya devam edecektir."

'EN UYGUN ADIMLARI ATMA KONUSUNDA KARARLIYIZ'

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nı hatırlatan Bozdağ, "Eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde imkanların arttırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle savunma görevini başarıyla yürüten, hak arama konusunda insanlarımıza yardımcı olan maddi gerçeğin ortaya çıkmasında ve adaletin tecellisinde önemli görevler üstlenen her bir avukat meslektaşımın Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağAvukatlarYeni Adımlar
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