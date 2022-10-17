Bakan BozdaÄŸ'dan anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

ANKARA - ADALET BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili, "24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'inci maddelerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tamamlandÄ±. Sunulacak aÅŸamaya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edeceÄŸiz" dedi.



Bakan BozdaÄŸ, Anayasa Mahkemesi Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilen Muhterem Ä°nce'nin yemin etmesi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±ktan sonra salon Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili, "24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'nci maddelerdeki Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±. BirtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã§erÃ§evesinde Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekillendi. Sunulacak aÅŸamaya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edeceÄŸiz. BugÃ¼nkÃ¼ MKYK toplantÄ±sÄ±nda sunulmasÄ± istenirse sunarÄ±z ama ÅŸu anda gÃ¼ndemde yok" diye konuÅŸtu.



AnayasanÄ±n 24'Ã¼ncÃ¼ maddesi 'Din ve vicdan hÃ¼rriyeti', 41'inci maddesi ise 'Ailenin korunmasÄ± ve Ã§ocuk haklarÄ±' konusunu dÃ¼zenliyor.