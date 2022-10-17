Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.814,98
ALTIN
991,42
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
21,01
EURO
18,11
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Bakan BozdaÄŸ'dan anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:07
Bakan BozdaÄŸ'dan anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

ANKARA - ADALET BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili, "24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'inci maddelerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z tamamlandÄ±. Sunulacak aÅŸamaya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edeceÄŸiz" dedi.

Bakan BozdaÄŸ, Anayasa Mahkemesi Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilen Muhterem Ä°nce'nin yemin etmesi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±ldÄ±ktan sonra salon Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BozdaÄŸ, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yeni anayasa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili, "24'Ã¼ncÃ¼ ve 41'nci maddelerdeki Ã§alÄ±ÅŸmalar tamamlandÄ±. BirtakÄ±m gÃ¶rÃ¼ÅŸler Ã§erÃ§evesinde Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸekillendi. Sunulacak aÅŸamaya geldi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edeceÄŸiz. BugÃ¼nkÃ¼ MKYK toplantÄ±sÄ±nda sunulmasÄ± istenirse sunarÄ±z ama ÅŸu anda gÃ¼ndemde yok" diye konuÅŸtu.

AnayasanÄ±n 24'Ã¼ncÃ¼ maddesi 'Din ve vicdan hÃ¼rriyeti', 41'inci maddesi ise 'Ailenin korunmasÄ± ve Ã§ocuk haklarÄ±' konusunu dÃ¼zenliyor. 

DHA

Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
YaralÄ± madencinin aÄŸabeyi: Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirlendi
YaralÄ± madencinin aÄŸabeyi: Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirlendi
AYM'nin yeni Ã¼yesi Muhterem Ä°nce yemin etti
AYM'nin yeni Ã¼yesi Muhterem Ä°nce yemin etti
Bakan Ã–zer: 41 ÅŸehidimizin evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z
Bakan Ã–zer: 41 ÅŸehidimizin evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans