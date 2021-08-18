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Bakan Çavuşoğlu'ndan mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, Kore Cumhuriyeti ve Avustralya dışişleri bakanları ile telefonda, Afganistan'daki son durumu görüştü.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:51
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Bakan Çavuşoğlu'ndan mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler

ANKARA 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.

KORELİ VE AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Çavuşoğlundan Mevkidaşlarıyla önemli Görüşmeler
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