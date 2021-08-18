Bakan Çavuşoğlu'ndan mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştür. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alınmıştır" denildi.

KORELİ VE AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.