Bakan Dönmez, deprem bölgesinde çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının bir arada bulunduğu Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Merkezi'ne gitti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

Sahada elektrikle ilgili çözüm bulmak için 3 binden fazla kişinin mesai harcadığını ve Türkiye'nin bir çok noktasından ekiplerin destek için geldiğini belirten Dönmez, "Pratik çözümlerle, direği yerine dikemezsek ağaç direk dikeceğiz. Dağıtım merkezi, trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde çözüm bulacağız. Bunu daha önceden afet olan bölgelerde yaşadık. Ölçek çok büyük ama sorunlar hemen hemen aynı. Çok sayıda sorun var çözüm bekleyen. Ama ben sizin gayretinize güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların üzüntüsünün çok büyük olduğunun altını çizen Dönmez, "Onları da kırmadan, empati yaparak taleplerini bir bir yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Bakanlıkta kriz merkezi kurulduğunu ve sorunların çözüme kavuşması için uyumlu bir çalışma yürütmek zorunda olduklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın beklentisi genel olarak önce barınma, ardından enerji ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi oluyor. Kolay bir süreç değil, hepimiz için zor bir imtihan. Bu acılı günümüzü paylaşan, onların dertlerine çözüm üretmek için çalışan siz kardeşlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınız büyük, hakkınızı helal edin."

Bakan Dönmez, daha sonra Hatay'ın Arsuz ve Belen ilçelerindeki Kriz Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi.