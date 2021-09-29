Bakan Dönmez: GES ve RES kurulu gücümüze 10’ar bin MW ilave edeceğiz

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002'de sadece 19 megawatt (MW) olan rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin MW'ın üzerine çıkarmayı başardık. Hem güneş enerji santralleri (GES) hem de rüzgar enerji santralleri (RES) kurulu gücümüze 10'ar bin MW ilave edeceğiz. Böylece, dünyada 13 ve Avrupa'da 8'inci olduğumuz rüzgarda, dünyada 18 ve Avrupa'da 8'inci olduğumuz güneşte çok daha ön sıralarda yer alacağız" dedi.



Bakan Dönmez, 'ICCI 26'ncı Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'na video konferans ile katıldı. Dönmez, yenilenebilir enerji alanında; yüksek üretim, yerli teknoloji ve yetişmiş insan kaynağı temelinde yükselen sektör kurmakta kararlı olduklarını kaydetti. Dönmez, bu amaçla Anadolu'nun güneşini, rüzgarlarını ve suyunu enerjiye dönüştürdüklerini belirterek, "Özellikle yenilenebilir enerjide attığımız adımlarla kurulu gücümüzü 98 bin 493 MW'a yükselttik. Toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir enerji oranımız ise yüzde 52,92'a ulaştı. Bugün, yenilenebilir enerji kurulu gücü açısından dünyada 12, Avrupa'da ise 5'inci sıradayız. Enerjinin yeni kralı gibi yakıştırmalar alan güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde de öncü ve örnek ülke olacağımıza inanıyoruz. Bu inancımızın en önemli göstergesi olarak, GES ve RES yatırımlarımızda gaza sonuna kadar bastık" dedi.



'ÇOK DAHA ÖN SIRALARDA YER ALACAĞIZ'



Bakan Dönmez, 2002'de sadece 19 MW olan rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin MW'ın üzerine çıkarmayı başardıklarını kaydederek, şunları söyledi:



"Böylece önemli bir eşiği başarıyla geçmiş olduk. Güneş enerjisinde de 7 bin 435 MW'a ulaşarak 10 bin MW'lara doğru göz kırpıyoruz. Hem RES hem GES kurulu gücümüze 10'ar bin MW ilave edeceğiz. Böylece, dünyada 13 ve Avrupa'da 8'inci olduğumuz rüzgarda; dünyada 18 ve Avrupa'da 8'inci olduğumuz güneşte çok daha ön sıralarda yer alacağız. Ülkemizde enerji ve çevre ilişkisi, verimli üretim ve düşük maliyet açısından çok önemli olarak gördüğümüz kojenerasyon tesislerimizin sayısı ve gücü de her geçen gün artıyor. Kojenerasyon tesislerimizin kurulu gücü 4 bin 600 MW'ı aştı. Isı ve elektriği aynı anda üreten çok daha verimli bir çalışma prensibine sahip bu tesislerimize olan desteğimizi de artıracağız. Isı ihtiyacı olan tüm sektörlerde kullanılabilen bu teknoloji; çimento, demir-çelik, kağıt ve gıda üretimine hayat vererek, üreten Türkiye hikayemizde rol alıyor. Hastane, havalimanı ve alışveriş merkezleri gibi ısıtma ve soğutma ihtiyacı olan sosyal alanlarda hayatımızı kolaylaştıran 'kojen' teknolojisi karbon ayak iznimizin azaltılmasına da ciddi derecede katkı sağlıyor. Önümüzdeki süreçte kullanımının daha da artacağını düşündüğümüz kojenerasyon teknolojisi ve tesislerimizin önünü açmak için de elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Sektörün talep ve istekleri doğrultusunda daha verimli bir üretim için gereken adımları atacağız."



'ÖNEM VERİYORUZ'



Bakan Dönmez, ısı ve elektrik üretimini aynı anda yapması nedeniyle ilk bakışta 'bir taşla iki kuş' vuruyor gibi duran kojenerasyon tesislerin, karbon salımını engellemesi ve verimli üretim yapmasıyla 'bir taşla dört kuş vuran' üretim merkezleri olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezlerimizin geleceğe daha güçlü yürümesi için hem bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda yapılan çalışmalara büyük bir önem veriyorum. Enerji piyasalarının doğasını ve piyasa işleyişini bozmayacak şekilde güçlendirme çalışmalarını da ülkemizin yarınları için kıymetli görüyorum. Milli Enerji ve Maden Politikamızın temelinde yatan sürdürebilirlik ilkemizle, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını, doğa ve çevre hassasiyetimizi her zaman ön planda tutuyoruz. Karbon ayak izimizin azaltılması, fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklarla doldurmak ve yer küreye saygı duymak enerji sektörümüzün öncelikleri arasında. Tüm dünyada tercihin çok ötesinde bir zorunluluk olan temiz enerji dönüşümünde de öncü ülke olacağız" dedi.