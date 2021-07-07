Bakan Gül: 1000 hakim savcı alacağız

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alacaklarını açıkladı.



Adalet Bakanı Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törende Bakan Gül’ün yanı sıra Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile öğrenciler ve aileleri de yer aldı. Gül, yıl sonunda hakim ve savcı alımı yapacaklarını belirterek, "Hazır mezun oldunuz, bilgiler de taze şimdiden çalışmaya başlayabilirsiniz. Tüm hukuk mezunu arkadaşlarımıza buradan bu duyuruyu da yapmış olayım. Yıl sonunda 1000 kişi hukuk fakültesi mezunlarından idari ve adli yargı için hakim savcı alımı yapacağız" dedi.



'YARGIYI YARGIYA BIRAKALIM'



Bakan Gül, zorlu yollardan geçilerek, hukuk fakültesi bitirilip, sınavlara girildikten sonra hakim olunduğu hatırlatırken şunları söyledi:



"Görüyoruz ki Türkiye'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakim sınavını kazanmadan, hakimlik stajını yapmadan Türkiye’de binlerce hakim var. Klavye karşısına geçip yargılama yapıp mahkeme gibi karar veriyor. Yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım. Delile göre hakim karar verir. Hakimlerin yerine geçip karar vermek yargıya en büyük haksızlık olur. Toplumda herkeste hassasiyet var. 'Hakim ve savcılar bu tür toplumsal konularda duyarsız' demek, çok büyük haksızlık olur. Hakim ve savcı o dosya hakkında bilgi sahibidir. Yürüyen bir dava hakkında konuşma yetkisini anayasa kimseye vermemiştir. Anayasanın vermediği yetkiyi kimsenin kullanmaya hakkı yoktur."



Konuşmaların ardından Bakan Gül ve protokol üyeleri, mezun öğrencilere diplomalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.