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Bakan Gül: Adli yardım için 153 milyon TL harcadık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2021 Cuma 15:15
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Bakan Gül: Adli yardım için 153 milyon TL harcadık

ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2021 yılında adli yardımdan 850 bin kişinin faydalandığını belirterek "Bu yıl, hukuk davalarında adli yardım için 153 milyon TL harcama yaptık" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ve programa katılmak üzere Elazığ'a geldi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Gül, adalet sisteminin sütunlarından birisi olan mağdur odaklı anlayışı konuştuklarını ve bu fikir alışverişinin çok kıymetli olduğunu söyledi. Yargı adaletinin insanın son limanı olduğunu hatırlatan Gül, şöyle konuştu:

"Edirne'den Kars'a kadar 84 milyon vatandaşımız bu hakkına kavuşacağına yönelik hiçbir şüpheyi duymamalı, taşımamalıdır. 'Başıma ne gelirse gelsin burada bir devlet ve adalet var. Ben adalete kavuşacağım' inancını verebiliyorsak, o zaman hukuk devletini inşa etmişiz demektir. Bunun bir an olsun eksikliğini vatandaşımıza hissettirmememiz lazım" dedi.

'5 AYDIR YENİ BİR UYGULAMA BAŞLATTIK'

Mağdur odaklı onarıcı adalet yaklaşımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile milletle paylaştıklarını ve adım adım 2023'e kadar başarıyla uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Gül, "Elbette bunu da yaparken güvencemiz sizlersiniz, tüm kurumlarımız ve sizlerin bu anlamdaki yaklaşımı ve anlayışı. Yine adli görüşme odalarını kurduk. Uzmanlar marifetiyle burada ifadelerin alınması, yargısal süreçlerin alınması çerçevesinde çalışmalar yaptık ve bu uygulama ile 41 bin görüşme bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir diğer yeniliğimiz de yaklaşık 5 aydır başlayan bir uygulama. Bir konudan dolayı mağdur olan kişi, şikayetinin sonucunda savcılık ne işlem yapmış, adliyede ne işlem yapılmış? Şikayetçiye, bunun sonucu gelmiyordu. Vatandaşımıza bunun sonucunu bildiren bir uygulamayı başlattık. Vatandaşımızın şikayet edip, artık sonuçtan bihaber kaldığı bir uygulamaya son verdik. Devletin adeta vatandaşa hesap veren, vatandaşa sonucu bildiren bir anlayışla, yaklaşımla bu uygulamayı başlattık" diye konuştu.

'400 YENİ UZMANIMIZ YİNE GÖREVE BAŞLADI'

Bu yıl hukuk davalarında adli yardım için 153 milyon TL harcama yapıldığını aktaran Gül "Yine ceza soruşturmalarında avukat görevlendirmeleri için de 444 milyon lira ödeme yapıldı. 2021'de adli yardımdan tam olarak 850 bin vatandaşımız istifade etti. Fail hakimin, savcının huzurunda olsun ve yargılamaya devam etsin ama suçun mağduru bir daha failin yüzünü görmesin, yaşadığı tramvayı bir daha yaşamasın, bir daha örselenmesin diye bir uygulamayı başlattık. Uzmanlar, marifetiyle yine yargısal süreci takip ediyor ve konu neyse çok daha uygun ortamlarda bu çalışmaları, hep birlikte yapıyoruz. 2021 ekim ayı başında 400 yeni uzmanımız yine göreve başladı ve 200 kişilik yeni uzman alım ilanımıza da çıkmış olduk" ifadelerini kullandı.

'İNSAN KENDİ ÇOCUĞUNU GÖRMESİ İÇİN PARA ÖDER Mİ?'

Çocuklara yönelik son yargı paketinde de önemli düzenlemeler olduğunu hatırlatan Gül, şunları söyledi:

"Aileler elbette boşanabilir ama faturasını çocukların çektiği çok acı örnekleri yaşıyorduk. Çocuk üzerinden ilişkinin travmaya dönüşmesine gönlümüz hiç razı olmadı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıllardır vermiş olduğu talimatlar, yaklaşımlar, hedefler de bu anlamda yasalaşmış oldu. Burada da özellikle çocuğunu görmek için anne ya da baba gidip, bir de para yatırıyor. Devlete diyor ki; çocuğumu göreceğim, bin lirasını yatırıyor, masrafı ile beraber çocuğunu görüyor. Öbür hafta bir daha. Adeta çocuğunu görmekten vazgeçen bu yaklaşıma ki; insan kendi çocuğunu görmesi için para öder mi? Bu uygulamaya 5'inci yargı paketi ile son verdik."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
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