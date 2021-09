Bakan Gül: Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, "Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe ait olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırınızdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun" dedi.



Bakan Gül, Ankara'da Adalet Akademisinde düzenlenen 'Türkiye Adalet Akademisi 25'inci Dönem Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Programı'na katıldı. Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, "Aklınızı, vicdanınızı kimseye kira vermeyin. Yargı mensuplarının ifade aracı kararlarıdır; kararları ile konuşurlar. Milletimizin yargı yetkisini devrettiği sizlerden, milletimizin konuştuğu güzel Türkçemizi en güzel şekilde ifade etmenizi bekliyoruz. Berrak bir dille, temiz bir Türkçe, sağlam bir örgü, iyi bir muhakeme ve esaslı bir gerekçe ile yazılan karalar millet ve toplum nezdinde vicdanlarda yer edinecektir. Yargıya duyulan güven de, yargı kararlarından memnuniyet de gerekçeden beslenir. Öyle bir karar verin ki ve bu kararı gerekçelendirin ki; adliyeden çıkan kim olursa olsun 'valla ben de olsam bu kararı verirdim, bu gerekçeler doğru' desin. Eğer bunu dedirtemezseniz insanların adalet duygusunu da tatmin edememişsinizdir" diye konuştu.



'TOPLUMUN SİZDEN TEK BEKLENTİSİ ADALET'



Akademideki eğitimin önemine de değinen Bakan Gül, "Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe ait olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun. Çünkü sizler faili değil fiili yargılayacaksınız. Eski Türkiye'nin failden faile değişebilen yargısal aktivizmi acı bir anekdot olarak mazideki yerini aldı. Sizleri Anayasa'nın ve kanunların emrinde hukuk devletinin emrinde bir yargı sistemi bekliyor. Asıl sınavınız şimdi başlayacak. Toplumun sizden bir tek; ama adalet gibi büyük bir beklentisi bulunmaktadır. Adalete hizmet mevziini terk edip, ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da hepimiz gördük" dedi.

seslenerek, "Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe ait olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırınızdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun" dedi.



Bakan Gül, Ankara'da Adalet Akademisinde düzenlenen 'Türkiye Adalet Akademisi 25'inci Dönem Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Programı'na katıldı. Bakan Gül, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, "Aklınızı, vicdanınızı kimseye kira vermeyin. Yargı mensuplarının ifade aracı kararlarıdır; kararları ile konuşurlar. Milletimizin yargı yetkisini devrettiği sizlerden, milletimizin konuştuğu güzel Türkçemizi en güzel şekilde ifade etmenizi bekliyoruz. Berrak bir dille, temiz bir Türkçe, sağlam bir örgü, iyi bir muhakeme ve esaslı bir gerekçe ile yazılan karalar millet ve toplum nezdinde vicdanlarda yer edinecektir. Yargıya duyulan güven de, yargı kararlarından memnuniyet de gerekçeden beslenir. Öyle bir karar verin ki ve bu kararı gerekçelendirin ki; adliyeden çıkan kim olursa olsun 'valla ben de olsam bu kararı verirdim, bu gerekçeler doğru' desin. Eğer bunu dedirtemezseniz insanların adalet duygusunu da tatmin edememişsinizdir" diye konuştu.



'TOPLUMUN SİZDEN TEK BEKLENTİSİ ADALET'



Akademideki eğitimin önemine de değinen Bakan Gül, "Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe ait olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun. Çünkü sizler faili değil fiili yargılayacaksınız. Eski Türkiye'nin failden faile değişebilen yargısal aktivizmi acı bir anekdot olarak mazideki yerini aldı. Sizleri Anayasa'nın ve kanunların emrinde hukuk devletinin emrinde bir yargı sistemi bekliyor. Asıl sınavınız şimdi başlayacak. Toplumun sizden bir tek; ama adalet gibi büyük bir beklentisi bulunmaktadır. Adalete hizmet mevziini terk edip, ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da hepimiz gördük" dedi.