Bakan Kasapoğlu: Yurtlara başvuran 100 öğrenciden 92’sini yerleştirmiş olduk

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci faz yurt yerleştirmede talep karşılama oranının yüzde 92 olarak gerçekleştiğini söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yerleştirmiş oluyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlığa bağlı yurtların 2’nci faz yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin 1’inci faz çalışmalarında olduğu gibi 2’nci faz çalışmalarında da yapılan başvuruların 12 kamu kurumu tarafından değerlendirildiğini aktardı. Bakanlık yurtlarındaki faaliyetlere değinen Kasapoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yurt ücretlerinin aylık 250 ile 450 lira arasında devam ettiğini belirterek, "Yurtlarımız tam donanımlı birer yaşam merkezi olarak hem uygun fiyat politikasıyla hem de yüksek bir memnuniyet oranıyla gençlerimizin her daim hizmetinde. Dil kursları, kişisel gelişim atölyeleri, teknoloji, kodlama gibi konularda tamamen ücretsiz sunulan faaliyetler arzu eden tüm öğrencilerimizin hizmetinde. Bu yıl yeni atılımlarla yurtlarda spor faaliyetlerini daha farklı bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.



BESLENME YARDIMINDA ARTIŞ



Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası bu yıl beslenme yardımını rekor artışla 25 liradan 60 liraya çıkardığını açıkladığını hatırlatarak, "Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz, yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu beslenme yardımı tutarıyla gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar. Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da gençlerimize sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını açık havada yapmak isteyen arkadaşlarımız içinse 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasını da başlatmış bulunuyoruz" dedi.



Bakanlık yurtlarındaki 2’nci faz yerleştirme sonuçlarını paylaşan Kasapoğlu, şunları söyledi: "2'nci faz neticesinde talep karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak 2’nci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92’sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 10’unun 12’sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla 100 kişiden 92’sinin yurtlara yerleşmesi Türkiye’nin gençlik ve spor alanında gelinen mesafenin, ortaya konulan gayretin sonucudur. Bu gurur Türkiye’nin gururudur. İlk fazda 41 ilimizi tamamen sıfırlamıştık, bu faz itibarıyla da 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu."



Bakan Kasapoğlu, il il, ilçe ilçe yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu tüm fazları başarıyla tamamlayacaklarını kaydetti. 3 Ekim’de yeni süreç olacağını duyuran Kasapoğlu, "Yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora ve özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. 3 ve 5 Ekim tarihlerinde bu arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz" dedi.