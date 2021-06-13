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Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda 40 yaşa kadar indiklerini, yüzde yüz katılım beklediklerini açıkladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Haziran 2021 Pazar 12:57
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Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

ANKARA

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.20 itibariyle uygulanan aşı miktarı 33 milyon 349 bin 949 oldu. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 40 yaşa kadar indiklerini açıkladı. Koca, "Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 13.06.2021 13:45
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaAşıYüzde Yüz Katılım
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