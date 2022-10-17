Bakan Ã–zer: 41 ÅŸehidimizin evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z

ANKARA - Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer, BartÄ±nâ€™Ä±n Amasra ilÃ§esinde maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamanÄ±n ardÄ±ndan bakanlÄ±kÂ rehber Ã¶ÄŸretmenleri ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye gittiÄŸini belirterek, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, 41 ÅŸehidimizin tÃ¼m evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitimlerini bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼stlenmiÅŸ bulunuyoruz. O yavrularÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z" dedi.



Milli EÄŸitim BakanÄ± Mahmut Ã–zer,Â MEB Åžura Salonu'nda 'Ä°mam Hatip OkullarÄ± BaÅŸarÄ±lÄ± Ã–rnekler Sergisi ve Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±.Â Ankara Valisi Vasip Åžahin, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, Din Ã–ÄŸretimi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Nezir GÃ¼l, AKÂ Parti Konya Milletvekili Leyla Åžahin Usta ileÂ imam hatip okullarÄ±nda eÄŸitim alan birÃ§ok Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmen de programa katÄ±ldÄ±.Â



Bakan Ã–zer, BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak bu sÃ¼reÃ§te ilk andan itibaren tÃ¼m ekibimiz oradaydÄ±. YaralarÄ± sarmak iÃ§inÂ kalanlarÄ±n konaklama imkanlarÄ±na destek olmak iÃ§in tÃ¼m okullarÄ±mÄ±zÄ±, yurtlarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§tÄ±k ve sÃ¼rekli sÄ±cak yemek Ã§Ä±kardÄ±k. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki tÃ¼m rehber Ã¶ÄŸretmenler, psikolojik danÄ±ÅŸmanlar hemen sahaya gitti; Ã¶ÄŸrencilerimize, velilerimize, Ã¶ÄŸretmenlerimize, okuldaki diÄŸer Ã¶ÄŸrencilerimize de psikolojik olarak destek olmak iÃ§in. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, 41 ÅŸehidimizin tÃ¼m evlatlarÄ±nÄ±n eÄŸitimlerini, bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼stlenmiÅŸ bulunuyoruz. O yavrularÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. Burslar vereceÄŸiz;Â tÃ¼m okul, kÄ±rtasiye masraflarÄ±nÄ± biz karÅŸÄ±layarak, onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z"Â diye konuÅŸtu.



'HAYAT BULMAMASI Ä°Ã‡Ä°N ENTRÄ°KALAR YAÅžANDI'



Ä°mam hatip okullarÄ±nÄ±n tarihiyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunan Bakan Ã–zer, eÄŸitim sisteminde en Ã§ok maÄŸdur edilen okullarÄ±n baÅŸÄ±nda imam hatip, arkasÄ±ndan da meslek liselerinin geldiÄŸine dikkat Ã§ekerek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â



"Bu iki okula, Ã¶zellikle imam hatip lisesine inanÄ±lmaz mÃ¼dahalelerle, hayat bulmamasÄ± iÃ§in entrikalar yaÅŸandÄ± bu Ã¼lkede. O gÃ¼nlerdeki Ã§abalara, emeklere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman ÅŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz; bu insanlar neden bu kadar eziyete uÄŸradÄ±?Â OnlarÄ±n talep ettikleri ÅŸey, sadece normal eÄŸitimin yanÄ±nda dini eÄŸitim veren okullarÄ±n da eÄŸitim sisteminde olmasÄ±ydÄ±. Bu talep neden sÃ¼rekli ertelendi, neden korkuluyordu ve korkulan ÅŸey neydi? Bir Ã¼lke kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼yleÂ eÄŸitimle buluÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ ve kÄ±lÄ±k kÄ±yafet engeli Ã§Ä±kartÄ±yor. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde acÄ± hikayeler ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Polisle, kadÄ±nlarÄ±mÄ±z ve kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirilmesi,Â anayasal hak olan eÄŸitim hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakÄ±lmalarÄ±...Â O gÃ¼nlerden sonra imam hatip okullarÄ±mÄ±z Ã¶ÄŸrenci bulamaz hale geldi. Kendisini imam hatip davasÄ±na adamÄ±ÅŸ olan yiÄŸit insanlar, Ã¶ÄŸrenci bulabilmek iÃ§in kÃ¶y kÃ¶y gezmeye baÅŸladÄ±. Bunlar Ã§ok kolay unutuluyor."



Bakan Ã–zer, imam hatip okullarÄ±nÄ±n 71'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ktan sonra hediye ve Ã¶dÃ¼lleri takdim etti.Â