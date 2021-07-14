Bakan Soylu: Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, başlarına yıktık

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, komando uzman erbaş mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz sonrası 476 bin 116 terör operasyonu gerçekleştirdik. Sadece bu yıl PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. 15 Temmuz sonrası 6 bin 682 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, dedi ki 'Bunların inlerine gireceğiz'. İnlerine girdik ve başlarına yıktık. 7 bin 276 sığınaklarını bunların başına yıktık, bizim evlatlarımız yaptı bunu" dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, tören alanına girdikten sonra askerleri selamladı. Törende Bakan Soylu'nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, uzman erbaşlar ve aileleri yer aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, uzman erbaşların aileleri yoğun ilgi gösterdi. Mezun olan uzman erbaşlar adına konuşma yapan Uzman Onbaşı Ali Karazeybek, 31'inci dönem uzman erbaşlar adına yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.



Törende konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, teröristlerin inlerine girildiğini ve girilmeye devam edileceğini söyleyerek, "Terör yandaşları şunu iyi bilsin ki eli kanlı terör örgütlerine aman vermedik, asla da aman vermeyeceğiz. PKK terörü diz çöktü. Bu zaferi sağlayan işte bu kahraman gençlerimizdir, bu kahramanlardır. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.



'BU ÜLKENİN HİÇBİR EVLADI ALDIĞI SORUMLULUK ALTINDA EZİLMEDİ'



İçişleri Bakanı Soylu da sözlerine başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, “Sizleri uğurlamaya geldik, sizlere dua etmeye geldik. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.



Bakan Soylu, 169 bin gencin arasından 5 bin kişinin seçildiğini ve 22 hafta eğitim verildiğini, bugün 2 bin 121'inin mezun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Biz sınırlarımız içinde 240 kişi kalmış, mağaralarından çıkamayan PKK için eğitmedik; Ege'de kaçakçı yakalamak için eğitmedik. Biz sizi bu milletin size ihtiyacı olduğu için eğittik. Mazlumların tek umudu olduğunuz için yetiştirdik. Ay yıldızlı bayrağımızı kıskananlar olduğu için yetiştirdik. 15 Temmuz'da o ihaneti bir nefeste yerin dibine batırdığınız için kıskananlar olduğu için yetiştirdik. Şunu bilin ki bu ülkenin uğraştığı meseleler sizin buradan çıktığınızda uğraştığınız işler olacak. Avrupa'nın jandarması; bizim jandarma gibi virüs demeden, kar- tipi demeden bizim gibi 18 binden fazla operasyon yapmamıştır. Terörden uyuşturucuya, siber suçlardan doğa suçlarına, afet kurtarmaya kadar bu kadar büyük bu kadar kapasiteli bu kadar köklü mazisi olan bir jandarma bulamazsınız. Dünyada 3 denizde göçmen kurtaran, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, bir başka sahil güvenlik teşkilatı bulamazsınız. Bu teşkilatın sorumlulukları da duyguları da farklıdır. Bu ülkenin hiçbir evladı aldıkları sorumlulukların altında ezilmemiştir."



'HÜRRİYET MÜCADELEMİZİ 15 TEMMUZ'DA DA VEREBİLECEĞİMİZİ SANMADILAR'



Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Soylu, "Unutmayın, 15 Temmuz'da sadece Cumhurbaşkanı'mızı ele geçirmek, iktidarı düşürmek istemediler; bu milletin mazisini, tarihini, gücünü silmek istediler. Devletini işgal etmek istediler ama bu ülkenin evlatları buna izin vermedi. Zannetmeyin onlar sadece 15 Temmuz'da yenildi; ondan sonra her doğan güneş onlara zuldür, acıdır. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara bu millet izin vermemiştir. Bu milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kurtuluş mücadelemizin 100 yıl önce kaldığını zannediyorlar. Atalarımızda ve dedelerimizde kaldığını zannediyorlardı. Bu milletin kanında 100 yıl önce yaşadığımız hürriyet mücadelemizi 15 Temmuz'da da verebileceğimiz sanmadılar. Siz onlara bu milletin özgürlük mücadelesinin sönmeyeceğini gösterdiniz" dedi.



Bakan Soylu, 139 bin olan jandarma personeli sayısının 197 bine çıkardıklarını aktararak, 2016 yılından bugüne 110 bin yeni jandarma personeli alımı gerçekleştirdiklerini söyledi. 'Ben de jandarma olmak istiyorum, şanlı ve şerefli bu üniformayı giymek istiyorum' diye başvuran 1 milyon 400 bin kişi olduğunu kaydeden Soylu, "Allah onlardan razı olsun, onlar bizim arkamızdaki dağdır. Bu kurum böyle itibarlı, böyle gözbebeği bir kurumdur. Bugün jandarmanın profesyonelleşme oranı yüzde 85, sahil güvenlik yüzde 100. 2-3 yıl içinde jandarmamızda yüzde 100 profesyonel olacak. Son 5 yılda 84 bin personelime ilave eğitim verdik ve pek çok eğitim okulu açtık. Evlatlarımızın yaptığı insansız hava araçlarımızla 2020'de yıllık 47 bin 763 saat uçuş yapıyoruz. Türkiye'de çekinmezler mi? Yerinde durmayan yükselen bir Türkiye. Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var, hamdolsun" diye konuştu.



'101 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK'



Bakan Soylu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gerçekleştirdikleri operasyonlardan da bahsederek, şunları kaydetti:



“15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı olarak 476 bin 116 terör operasyonu gerçekleştirdik. Sadece bu yıl PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. 15 Temmuz sonrası 6 bin 682 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, dedi ki 'Bunların inlerine gireceğiz'. İnlerine girdik ve başlarına yıktık. 7 bin 276 sığınaklarını bunların başına yıktık bizim evlatlarımız yaptı bunu. Dünyanın bizim merhametimize ihtiyacımız var. Bize 'aman' diyene el kaldırmayacaksınız. 9 yaşında, 10 yaşında dağa kaçırılan çocukları da kurtaracaksınız. Terör örgütünün 932 elemanı silahı bırakıp geldi teslim oldu. Kendiliğinden teslim olanlarla bu rakam 1634. Eskiden bunlara her yıl 5 bin kişi katılırdı. Boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise 5'i yurt dışı toplam 24 kişi yani Türkiye'den sadece 19 kişi katıldı. Kuruttuk, PKK'nın kaynaklarını kuruttuk. Tüm terör örgütleri bizim için aynı kefede. 97'si PKK, 3'ü DEAŞ, bir de aşırı sol eylemi olmak üzere toplam 101 eylemi engelledik. FETÖ'ye 135 bin 916 operasyon gerçekleştirdik, 316 binden fazla kişi gözaltına alındı. Geçen yıl Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucunun rakamı 165 milyar TL. Bu yıl kök kenevir sayısı 55 milyon. Bu da terörü nasıl bitirdiğimizin en önemli emareleri. Uyuşturucudan ölenlerin sayısı 900'lerdeyken 300'lere indi. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede de sıfır ölüm rakamını buluna kadar devam edeceğiz."



'BATI ARTIK BİZİ ALAY KONUSU DEĞİL DERT KONUSU EDİYOR'



Konuşmasında jandarma komanda erbaşlara seslenen Bakan Soylu, şunları söyledi:



“Dışarıdan bu ülkeye dil uzatanlara, bu devleti aşağılamaya çalışanlara, o farelere karşılarında nasıl bir güç olduğunu göstermek için anlatıyorum. Batı, artık bizi alay konusu değil dert konusu ediyor. Giydiğiniz bu üniformaların bir bezden ibaret olmadığını, bir ruhu olduğu için anlatıyorum. Bu ülkede 246 terörist kaldı. Her bir taşın altına bakmazsanız şehitlerimizin sizde hakkı olur. PKK ile DEAŞ ile veya diğer örgütlerle mücadelede dinlenen bilsin ki görevini ihmal etmiştir. Şu aziz millete ne yakışır biliyor musunuz? Huzur yakışır, zengin Türkiye yakışır, büyük Türkiye yakışır. Herkesin dinini, inancını sonuna kadar hissettiği bir Türkiye yakışır. Etrafımızdaki coğrafyayı karıştırmak isteyenlere büyük Türkiye yakışır. Hepimizin sorumlulukları çok farklı, durup dinlenmek yok. Bu ailelerimiz her şeyi gördü, darbe gördüler, başbakan idam edilişini yaşadılar, her şeyi ama her şeyi yaşadılar. Sınırlarımızın dışından bize saldırdıkları zaman bizi hakir gören o bakışları yaşadılar. Karabağ'da kardeşlerimizle zafere biz ulaştık, Libya'ya huzuru biz getirdik. Tarihimize, medeniyetimize sırtımızı dönmedik. Bir Müslüman'ız, Türk'üz. Tarihi şanlı bir ülkeyiz. Hepimizin sorumlulukları var. Dün bu milletin çektiklerini yeni nesiller çekmesin, istiyoruz. Bütün dünyaya gücümüzü hissettirebileceğimiz Türkiye'ye adım adım gidiyoruz."



'SİZ DÜNYANIN BİR NUMARALI KOMANDOSUSUNUZ'



Bakan Soylu, rehavete ve rutine kapılmama uyarısında bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Sizin bugünden sonra atacağınız adım iki şeyi kaldırmaz; birincisi rehavettir. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksınız. Her zaman zihninizle öğrendiklerinizle beraber bilmenizi istiyorum ki sürekli düşünen, uygulayan, hazır olan emniyetli bir şekilde hazır olacaksınız. Diğeri ise rutindir; hiçbir zaman rutinde olmayacaksınız. Aynı kulede, aynı karakolda görev yaptığınız, nöbet tuttuğunuz arkadaşınız sizin kardeşinizdir. Birbirinizin derdiyle dertlenecek, birbirinize kuvvet vereceksiniz. Siz komandosunuz; eğitimden, sporunuzdan, atışınızdan fedakarlık yapmayacaksınız. Bütün dünya sizi kıskanmalı. Siz dünyanın bir numaralı komandosusunuz. Düşmana korku, dosta güven vermelisiniz. Sizler terörle mücadele ederken ne kadar cesursanız aynı şekilde milletimizin karşınızda onların elini öpen, onların emrinde olan bir asaleti sergileyeceksiniz. Sizler bu medeniyetin evlatlarısınız. Bunu asla ve asla zihninizden çıkarmamalısınız. Komutanlarınızın öğrettikleri, sizi mücadelenizde daha hazır kılacaktır. Siz Müslüman bir ülkenin dualarındaki evlatlarısınız. Anneleriniz, babalarınız sizi orduya gönderirken, Ayet-el Kürsi’lerle Fatiha’larla gönderiyor. Sizin koruyucunuz Allah'tır. Hiçbir görevde yalnız değilsiniz. Yanınızda şehitlerimiz var, onlar sizle omuz omuza, onlar sizin silah arkadaşlarınız. Onlara sorumluluğunuz var. Onların ailelerine bu dünyada bıraktıkları çocuklarına sorumluluklarınız var. Osman Gazi'ye, Kanuni'ye, Abdülhamid'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu ülke için şehit olan herkese sorumluluğunuz var. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu milletin duaları 24 saat sizledir."



Tören, mezun olan uzman erbaşlara belgelerinin verilmesi, mehteran gösterisi ve geçit töreni ile sona erdi. Tören sonrası uzman erbaş ve aileleri, Bakan Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi.