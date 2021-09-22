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Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bozkurt'ta inceleme

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 16:27
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Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bozkurt'ta inceleme

KASTAMONU - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Soylu, "Bozkurt'ta hayat normale dönmüş durumda. Yeni Bozkurt, her geçen gün adım adım inşa ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sabah saatlerinde, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Bakan Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile ilçe esnafını ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ezine Çayı kenarındaki çalışmaları da inceleyen Soylu, Bozkurt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak hizmet verilecek binadaki inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçip, Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İlçedeki ziyaretlerine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta hayat normale dönmüş durumda. Birlik ve beraberliğimizin gücüyle çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. Bozkurt'un yaraları siliniyor, Yeni Bozkurt, her geçen gün adım adım inşa ediliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluBozkurtInceleme
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