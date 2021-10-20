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Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2021 Çarşamba 14:32
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Bakan Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle buluştu

DİYARBAKIRİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, görüşmeyi "Diyarbakır'dayız. Cesaretleriyle terör örgütüne diz çöktüren, Diyarbakır Anneleriyle bir aradayız" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin evlat nöbeti, bugün itibarıyla 779'uncu gününe girdi.

SOYLU DİYARBAKIR'A GELDİ

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbetindeki aileler ile kahvaltıda bir araya geldi. Ailelerle tek tek görüşen Soylu, görüşmeyi sosyal medya hesabından 'Diyarbakır'dayız. Cesaretleriyle terör örgütüne diz çöktüren, Diyarbakır Anneleriyle bir aradayız' notuyla paylaştı.

'İNŞALLAH HEDEFİMİZ SİZİN ÇOCUKLARINIZDIR'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları görüşmeyi anlattı:

"Eylemimize, mücadelemize devam ediyoruz. Bugün İçişleri Bakanımız ziyaretimize geldi. Allah razı olsun. İçişleri Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, eylemimizin ilk gününden beri çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar. Allah, devletimize zeval vermesin. Sayın İçişleri Bakanımız, çocuklarımız için büyük bir mücadele ettiklerini dile getirdi. 'Sabırlı olun, inşallah hedefimiz sizin çocuklarınızdır' dedi. Anne ve babalar olarak hepimiz umutlandık. Biz de sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. HDP, sanmasın ki bu mücadelemizden yılacağız. HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Çünkü HDP, 9, 10 yaşındaki çocukları dağa gönderen bir parti. Eylemimizden de büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Görüyorsunuz; kepenklerini de kapatıp gittiler. 'Kürtleri temsil ediyoruz' diyorlar ama Kürt'ten kaçıyorlar. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Burada kimseden mal, mülk istemiyoruz, hepimiz evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. 11 Kasım'da eylemimizin 800'üncü gününde tüm Türkiye, burada nöbette olacak. O gün, herkes gelip bize destek versin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluDiyarbakırEvlat Nöbeti
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