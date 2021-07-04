Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...

Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yaptıklarını belirterek, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Temmuz 2021 Pazar 14:52
0 Okunma
Bakan Soylu: Kahramanlarımız, teröristleri canından bezdiriyor

BİTLİS

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı

İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis-Baykan kara yolundaki Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde katıldığı güvenlik toplantısının ardından, kentte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada görev yapan 6 kurum personeli ile sohbet etti,  çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

Bakan Soylu, çağrı cevaplama süresinin daha da kısaltılması gerektiğini söyledi. Soylu'nun, buradaki ziyaretinin ardından helikopterle Muş'a daha sonra da uçakla Ankara'ya gideceği belirtildi.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluGazi Tepe üs Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
Bozcada'da normalleşmede tatilci yoğunluğu
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
İzmir Valisi Köşger: Kentte iki gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm yok
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans