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Bakan Soylu: Karkamış'a havan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:34
Bakan Soylu: Karkamış'a havan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, "6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza töreninin ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü belirterek, "Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarkamışHavan SaldırısıTürkiyeSüleyman Soylu
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