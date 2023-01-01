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Bakan Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla maç yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde jandarmalarla futbol maçı yaptı.

01 Ocak 2023 Pazar 18:32
Bakan Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla maç yaptı

ANKARA, (DHA)

Bakan Soylu, yeni yıl nedeniyle ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti. Bakan Soylu, üs bölgesindeki incelemelerinin ardından jandarmalarla futbol maçı yaptı. Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapar Bakan Soylu, "Şırnak'ta, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde; valimiz, komutanlarımız ve kahraman jandarmamızla futbol maçı yaptık. Kazanan, dostluk oldu" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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