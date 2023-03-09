Bakan Soylu: Vatandaş, (e-Devlet'ten) hasar durumunu görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsin

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, il merkezinde yaklaşık 1350 geçici esnaf çarşısı oluşturulmaya başlandığını belirtti.

Hatay'da ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de örnek çarşıların yapıldığını söyleyen Soylu, "Toplam 10 bin çarşı yapılıyor. Bunun 2 bin civarındakini Emlak Konut kendisi yapıyor, yaklaşık 8 binini de AFAD ile illerimizle koordine ederek bağışçılarla beraber gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Soylu, planlanan 10 bin çarşının yarısının ilk 10 gün içinde, kalanının da sonraki 10 günlük süreçte tamamlanacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki 203 sosyal market tarafından depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Soylu, "Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılacak vatandaşlarımızın her ev başına, kiracı, ev sahibi fark etmeden 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendi." dedi.

"129 bin haneye ödeme yapıldı"

Soylu, evi orta ve ağır hasarlılar ile acil yıkılacak ve yıkılmış olanlara verilecek 15 bin liralık taşınma yardımı ödemelerine başlandığını belirterek, şu ana kadar 129 bin haneye ödeme yapıldığını ve bunun süreceğini bildirdi.

Hasar tespit çalışmalarının önemli bölümünün tamamlandığını kaydeden Soylu, ilk depremlerin ardından meydana gelen sarsıntılar nedeniyle bazı bölgelerde az ve orta hasarlı binalarda tekrar hasar tespiti yapıldığını söyledi.

Soylu, hasar tespiti bilgilerinin hepsinin e-Devlet üzerinden yayımlanacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"e-Devlet'ten hepsi yayınlandığı zaman bazı adreslerde, 'Benim evim hasarlı ama ben evimi hasarlı göremedim' diyen vatandaşlarımız olacak. Bunun sebebi de şudur; MERNİS'te adrese dayalı kayıt sisteminde Türkiye'deki bütün evler kayıtlıdır. Yalnız kayıtlı olmayan evler şunlardır; 2018 sonrası yapılan kaçak binalar kayıtlı değildir. Eğer vatandaşımız, burada hasar durumunu görmüyorsa muhakkak ki her ilçede ve ilde kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da 'Hasar tespitlerinde görünmüyorum' diyenler de buraya müracaat edecekler."

Bakan Soylu, eksiklikler nedeniyle hesaplarına yardım parası yatmayanların hepsinin ödemelerinin yapılacağının altını çizdi.

Depremden etkilenen şehirlerde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli adımların atılmaya devam ettiğine işaret eden Soylu, "Sadece Kahramanmaraş'ta 4 bin 600'ün üzerinde mobil tuvaletimiz, 1300'ün üzerinde mobil banyomuz, yaklaşık 1000'e yakın çamaşır makinemiz var. Bütün merkezlerimizde, bütün çadır merkezlerimizde, bütün konteyner merkezlerimizde bunu sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bir ramazan planlaması gerçekleştirdik"

Soylu, deprem bölgesindeki tüm meselelerle tek tek ilgilendiklerini vurgulayarak, yaklaşan ramazan ayıyla ilgili de çalışma yaptıklarını belirtti. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ramazanla ilgili bu bölgelerin tamamında bir planlama yaptık. Var olan belediyelerimiz neler yapacaklar? İftarlar nasıl verilecek? Oruç tutmayan çocuklarımız var, insanlarımız var, yaşlılarımız var, hastalarımız var, tutamayanlarımız var. Bunlara ait günlük yemeklerimiz nasıl yapılacak? Nerede verilecek? Sahurlar nasıl yapılacak? Bütün bu planlamaların tamamı yaklaşık 4-5 gündür yerel yönetimlerimizle, ilgili koordinasyon birimlerimizle, valilerimizle, belediyelerimizle, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelinip hepsi değerlendirildi. Bir ramazan planlaması gerçekleştirdik."

Çadır kentlerde ve konteyner kentlerde eğitim planlamasının da başladığını hatırlatan Soylu, "Milli Eğitim Bakanlığımız hepsiyle tek tek ilgilenmektedir. Çocuklarımızı eğitimden geri bırakmamak için ellerinden gelen bütün gayretleri yapıyorlar." diye konuştu.

Bakan Soylu, konteyner şehirlere yerleştirme planlamasının önce depremde yakınlarını kaybedenler, sonrasında yaşlılar, engelliler, yatalaklar, şehit aileleri ve devletten yardım alanlar şeklinde sıralanarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Şu ana kadar konteyner planlaması yapılan alanların yüzde 70'inde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Soylu, konteynerler geldikçe vatandaşların peyderpey çadırlardan bu bölgelere yerleştirileceğini söyledi.