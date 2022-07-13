Bakan Varank ve BAE'li mevkidaşı Sultan Ahmed Al Jaber çalıştaya katıldı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasındaki Yatırım Çalıştayı'na katıldı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İkili, heyetler arası görüşme ve Türkiye-BAE Yatırım Çalıştayı'na katıldı. Heyetler arası görüşmeye, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani Al Zeyoudi, BAE Halk Eğitimi ve İleri Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Sarah Al Amiri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede ve Mehmet Fatih Kacır katıldı.



BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya geldi. BAE'den üç bakan dışında, CEO'ların da katılacağı çalıştayda, Türkiye'de yapılacak yatırımların somutlaştırılması hedeflenecek. Çalıştayda bakanlıklar arasındaki görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel işbirliği imkanları değerlendirildi.



Ziyaret kapsamında ayrıca Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacağı öğrenildi. Anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme, uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularında sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.





"DAHA GÜÇLÜ EKONOMİLER İNŞAA ETMEK İÇİN LİDERLERİMİZDEN TALİMAT ALDIK"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Liderlerimiz arasındaki yoğun temaslar, ikili ilişkilerimizin çok üst düzey seviyeye gelmesinde önemli bir rol oynadı. Bu ziyaretin de sanayi yatırım ve teknoloji alanlarındaki işbirliğimize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugün aynı zamanda yenilenebilir enerji, otomotiv, petrokimya, makine, gıda, sağlık, e-ticaret ve diğer pek çok sektörden firmalarımızla bir yatırım çalıştayı düzenliyoruz. Potansiyel işbirliği imkanlarını hep beraber değerlendireceğiz. Türk ve BAE firmalarımızın, kurumlarımızın yeni bağlantılar kurabilecek somut projeler geliştirebileceği ortamlarını bugün burada oluşturmuş olduk. Ticaretimizi çeşitlendirmemize ve yeni yatırımlarımızı teşvik etmemize bu program vesile olacak. Bugün aynı zamanda, uzay bilimi teknolojileri ve uygulamaları alanlarında da işbirliğimizi geliştirmek için bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Dostum Cabir ve ben, daha güçlü, daha sürdürülebilir ekonomiler inşaa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere liderlerimizden talimat aldık" dedi.