Bakan Yanık, 'Aile Haftası Pikniği'nde ailelerle bir araya geldi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Aile Haftası Pikniği'nde ailelerle bir araya gelerek, "Birbirine karşı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle davranan, çevresine karşı bir iyilik adacığı oluşturan aileyi, yaşatarak geliştirerek geleceğe taşımamız gerekiyor" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Ahlatlıbel PTT Tesisleri’nde düzenlenen 'Aile Haftası Pikniği'nde, 30 yılı aşkın evli olan aileler, yeni evli çiftler ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Bakan Yanık, bir toplumun güvenlik anahtarının 'aile' olduğunu belirterek, "Biz en başından beri bunu bilir ve buna inanırız. Dolayısıyla işte o birbirine karşı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle davranan, çevresine karşı bir iyilik adacığı oluşturan aileyi, yaşatarak, geliştirerek geleceğe taşımamız gerekiyor. Bakanlık olarak bu noktada çalışmalarımız en başından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah biz de bu çalışmaları geliştirerek devam ettirmek arzusundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır hükümetlerimiz boyunca meseleye nasıl baktığı, ne kadar ihtimam gösterdiği, ne kadar özen gösterdiği, ailenin varlığı için yapılması gereken bütün çalışmaları; siyaset üretmek ise siyaset üretmek, kaynak tahsis etmek ise kaynak tahsis etmek, yaptı. Biz de ilgili bakanlık olarak konuya aynı hassasiyetle bir emanet düsturuyla bakıyoruz ve inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Anneler Günü ile başladığımız, Aile Haftası ile devam ettiğimiz ve yıl içerisinde diğer çalışmalarımızla besleyerek 2022 yılını inşallah bir 'aile yılı' olarak tamamlayacağız. Yılın sonunda da bütün bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaların hüküm cümlelerini sizlerle yeniden kamuoyuyla, basınımızda paylaşacağız" dedi.