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Bakan Yanık: Niçin etkili bir adım atılmadığının üzerinde düşünmek gerekir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Mayıs 2022 Cuma 15:13
Bakan Yanık: Niçin etkili bir adım atılmadığının üzerinde düşünmek gerekir

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Filistinlilerin yaşam ve mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm temel hak ve hürriyetlerine sahip olmaları gerektiğini bakanlık olarak açık bir şekilde bildirmiştik. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bunu tesis etmek için etkin bir program uygulamak zorundadır. Çünkü tüm dünya milletleri bu işgalin haksızlığı üzerinde hemfikirdir. Hemfikir olunan bir konu için, herkesin üzerine düşeni yerine getirmek sorumluluğu vardır. Niçin etkili bir adım atılmadığının üzerinde düşünmek gerekir dedi. 

7. Uluslararası Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu, Büyükçekmece'de bir otelde başladı. Foruma Afganistan, Fas, Cezayir, Malezya, Hollanda, İngiltere, Katar, Endonezya ve Senegal gibi 41 farklı ülkeden yüzlerce akademisyen ve toplum öncüleri katıldı. Forumda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Filistin ve Kudüslü kadınların kararlılığının Filistin davasındaki önemini anlattı. Forum 2 gün boyunca farklı oturumlarla devam edecek.


 

TÜRKİYE'DE YILLAR ÖNCE KURTULUŞ SAVAŞI YAŞANIRKEN YİNE KADINLAR ÖN CEPHEDEYDİ

Yanık, Filistin mücadelesinin dünyanın her kesiminden destek aldığını belirterek, Mescid-i Aksa mücadelesi, Dünya'da vicdanını yitirmemiş her kesimin destek verdiği bir mücadeledir. 23 yaşında ABD'den kalkıp Gazze'de hukuku hiçe sayanların karşısına geçen ve canını hiçe sayan bir isim. Buradan kendisini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Türkiye'de yıllar önce Kurtuluş Savaşı yaşanırken yine kadınlar o savaşta da en ön cephedeydiler. Nene Hatun, Kara Fatma, Satı Kadın ve ismini sayamadığımız, ismini dahi bilmediğimiz nice kahraman kadınların omuzlarında biz de kendi kurtuluş mücadelemizi verdik ve şükürler olsün ki kazandık. Aynı dayanışma ve direniş ruhu, bugün de ülkesi için değişik platformlarda mücadeleye devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, Aksa'nın kadınları, bu direnişin öncü isimleri geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için donanımlı, cesur, öncü kuşaklara ihtiyaç var. Seçkin ve entelektüel kadrosu olan toplulukların varlığı, medeniyetimiz için büyük bir zorunluluktur. Bu kadrolarda hem eylem hem aksiyon hem de eğitim vardır. Öncü kuşakları olmayan toplumlar geleceğe emin adımlarla yürümesi mümkün değil dedi. 


 

TÜM DÜNYA MİLLETLERİ BU İŞGALİN HAKSIZLIĞI ÜZERİNDE HEMFİKİRDİR

Bakan Yanık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her zeminde, işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesi gerektiğini İsrail'e karşı hiç çekinmeden dile getirmeye devam ediyor. Bakanlığımız da geçtiğimiz yıl, 7 maddede İsrail işgalinin kalkması ve Kudüs'ün statüsünün ihlal edilmemesi için atılması gereken adımları belirlediği bir mektubumuzu uluslararası kuruluşlara ve 97 ülkeye gönderdi. Bu ülkeler arasında, BM Güvenlik Konseyi Üye Ülkeleri, BM İnsan Hakları Konseyi Üye Ülkeleri, İslam İş Birliği Teşkilatı Üye Ülkeleri'dir. Filistinlilerin yaşam ve mülkiyet hakları başta olmak üzere tüm temel hak ve hürriyetlerine sahip olmaları gerektiğini bakanlık olarak açık bir şekilde bildirmiştik. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bunu tesis etmek için etkin bir program uygulamak zorundadır. Çünkü tüm dünya milletleri bu işgalin haksızlığı üzerinde hemfikirdir. Hemfikir olunan bir konu için, herkesin üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmek sorumluluğu vardır. Niçin etkili bir adım atılmadığının üzerinde düşünmek gerekir diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya YanıkFilistinliler
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