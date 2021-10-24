Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1479.93
ALTIN
554.31
DOLAR
9.6155
STERLİN
13.2482
EURO
11.2367
59 kalem temizlik malzemesi alınacaktır
59 kalem temizlik malzemesi...
2.400 Kg et ürünü satın alınacaktır
2.400 Kg et ürünü...
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...

Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1,5 milyon TL destek verdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı' kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon TL tutarında destek verdiklerini açıkladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ekim 2021 Pazar 12:44
0 Okunma
Bakan Yanık: Üniversite öğrencilerimize 1,5 milyon TL destek verdik

ANKARA, (DHA)

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda bulunduklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım yapıldığını bildirdi. Yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu sene içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek verdiklerini belirtti. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkati çeken Bakan Yanık, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani göz bebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yanık, 'Yükseköğrenim Yardımı'ndan faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV'lere başvuru yapabileceğini kaydetti.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkÜniversite öğrencileriDestekYükseköğrenim YardımıYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'te
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'te
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı anma programına katıldı
Gara kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi
Gara kadın sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans