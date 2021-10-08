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Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2021 Cuma 14:29
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Bakanı Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı

SİİRT - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt’te güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Siirt Atatürk Havaalanı'ndaki karşılamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Şeref defterini imzalayan Soylu, burada güvenlik toplantısına katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe kaymakamları, emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı güvenlik toplantısında, bölgede devam eden Eren operasyonlarıyla ilgili Bakan Soylu’ya brifing verildiği öğrenildi. Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakanı SoyluSiirtGüvenlik Toplantısı
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