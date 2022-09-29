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Bakanlar Soylu ve Özer, 'trafikte yaya önceliği' iş birliği protokolünü imzaladı

29 Eylül 2022 Perşembe 15:57
Bakanlar Soylu ve Özer, 'trafikte yaya önceliği' iş birliği protokolünü imzaladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Ülke genelinde eş zamanlı başlatılan 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyasının startı, Ankara'da Afşin Bey İlkokulu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene bakanlar Süleyman Soylu ve Mahmut Özer de katıldı. Kampanya kapsamında İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' de imzalandı.

ÖZER: KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Bakan Özer, trafik bilincinin geliştirilmesiyle ilgili İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2019'dan beri başarılı iş birliği yürütüldüğünü belirterek, "2021-2022 eğitim- öğretim yılı içerisinde özellikle 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı aktif olarak kullanıldı. 39 ilimizde 25 bine yakın öğrencimize bu TIR'larımız içerisinde trafik eğitimi verildi. Bugün de hem İçişleri Bakanlığı'mız hem de TRT Genel Müdürlüğü'müz ile birlikte okullarımızda, özellikle temel eğitim okullarımızda trafik bilincinin giderek artması ile ilgili çok kapsamlı bir iş birliği yapıyoruz. Bu proje, 81 ilimizde hızla yayılacak. Eğitim sistemimizdeki trafik güvenliği dersine ilave olarak bu eğitimlerle çocuklarımız çok daha bilinçli bir şekilde insan yaşamını uzatan davranışları pekiştirerek hayata daha pozitif bakacak" dedi. 

SOYLU: HEDEF 5 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Bakan Soylu ise yeni iş birliği ile çocukların gelecekte atabilecekleri adımları 'Ağaç yaşken eğilir' misali ortaya koymayı amaçladıklarını kaydederek, "Eğitim TIR'larında yılda ortalama 25 bin çocuğa ulaşıyorduk. Hem TRT ile hem Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu protokol bir şeyi gerçekleştiriyor. Tüm öğretmenlerimiz bu eğitimlere katılabilecek. Trafik eğitim ordusunun daha fazla artacağı ve daha çok çocuğumuza, hem görsel ve işitsel alanda dokunabileceğimiz hem de eğitim alanında dokunabileceğimiz bir protokolü hep beraber imzaladık. Bir taraftan eğitim TIR'larımız var. Bunun dışında bir sergi alanı var ve orada araçlar eğitim veriyor çocuklarımıza okullarda. Türkiye'de 178 adet 'Çocuk Eğitim Parkı'na ulaştık. Bu eğitim parklarında da trafik eğitimi veriliyor. Bu protokolün amacı, 5 milyon çocuğumuza eğitim öğretim yılının sonuna kadar ulaşmak" diye konuştu. 

Törenin ardından Afşin Bey İlkokulu'nun önündeki yaya geçidinin çizgilerinden biri 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' kampanyası kapsamında öğrenciler tarafından kırmızıya boyandı. Okul bahçesinde kurulan trafik eğitim parkurunda trafik polislerince öğrencilere eğitim verildi.

YAYA GEÇİTLERİ KIRMIZI

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda, ülke genelinde yürütülen kampanyada, yaya önceliğine dikkat çekilecek. Bu kapsamda ana güzergahlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden biri, sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Ülke genelinde yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde 'önce yaya' görselleri uygulanacak ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafikte Yaya önceliğiİçişleri Bakanı Süleyman SoyluMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
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