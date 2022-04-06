Bakanlar Varank ve Nebati'den TOGG ile deneme sürüşü

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TOGG'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakan Varank, "İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uçtuk gerçekten" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG'un Gemlik tesisini ziyaret etti. Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eşlik etti. Varank ve Nebati, burada TOGG yönetimi ile de toplantı yaptı.



TESİSİN YÜZDE 76'SI TAMAMLANDI



Bakanlar Varank ve Nebati, TOGG Gemlik tesisinin inşaatında incelemelerde de bulundu. İnceleme sırasında 1491 personelin çalıştığı Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı, inşa edilen test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisi verildi. İncelemeler sonrası bakanlar, TOGG'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz olan test aracının direksiyonuna geçti.



BAKAN NEBATİ: BENİM TESTİMİ GEÇTİ



TOGG'un koltuğuna ilk geçen Bakan Nebati, "Türkiye'de kendi üretimimiz olan SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu, müthiş bir duygu" diye konuştu.



TOGG ile deneme sürüşü yapan Nebati, "Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah, hayırlısını kılsın inşallah" dedi.



Nureddin Nebati'nin ardından Bakan Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. TOGG'un arka koltuğunda ise Bakan Varank'ın sosyal medyadan yaptığı çağrıyla tesise davet edilen 2 öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.



BAKAN VARANK: 84 MİLYON GURUR DUYACAK



Direksiyon başında düşüncelerini paylaşan Bakan Varank, "Dışarıdan da içeriden de albenisi var. İnsan, içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması bunun baştan sona Türkiye'den çıkmış olması; gerçekten çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece bizim değil 84 milyon gurur duyacak" diye konuştu.



'GERÇEKTEN GURUR VERİCİ'



Bakan Varank, test sonrası yaptığı açıklamada ise "İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Uçtuk gerçekten. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları; gerçekten gurur verici. Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. TOGG'la birlikte Türkiye'deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici" dedi.